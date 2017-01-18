7 перформансов, которым самое место в «Ла-Ла Лэнде»

Хака новозеландских баскетболистов

В сентябре-2014 на чемпионате мира по баскетболу в Испании сборная Новой Зеландии исполнила устрашающий ритуальный танец маори – коренного населения островного государства. Джеймс Харден выглядит впечатленным.

Результат: американцы не сразу поняли, что случилось с ребятами из Новой Зеландии, но это их не напугало. США победили со счетом 98:71, затем выиграли турнир, а островитяне оказались лишь на 15-м месте.

Танец в раздевалке сборной Швеции

27 марта сборная Швеции в гостях обыграла сборную Молдавии. Победу Эркан Зенгин и Джимми Дурмаз отпраздновали танцем в полотенцах, а снимала эту затею божественная рука Златана Ибрагимовича.

Результат: танец никак не повлиял на результат. Шведы победили Молдавию дважды, но выше сборной России не поднялись, оказавшись в стыковых матчах.

Разминочный танец Мишель Дженнеке

22-летняя австралийская бегунья на короткие дистанции с барьерами стала известна в 2010 году: на юношеских Олимпийских играх завоевала серебро, выиграла чемпионат Австралии на стометровке и эстафету 4х400 метров. Но главное, чем она запомнилась – горячий разминочный танец.

Результат: Мишель установила новую персональную планку. В 2015 году на чемпионате Австралии она заняла второе место и обновила личный рекорд на 100 метрах – 12,82 секунды.

Разрывной танец в перерыве матча «Аризоны Рэттлерс»

У команды из Западного дивизиона национальной конференции AFL (Лиги американского футбола в закрытых помещениях) в августе-2015 появилось оружие, которое позволяет команде доминировать в турнире: в перерыве одного из матчей во время шоу группы поддержки к девушкам присоединился невероятно пластичный футболист под 75-м номером и завел трибуны смачным тверком.

Результат: танец помог. «Аризона Рэттлерс», одна из сильнейших команд AFL, в 2015 году идет на первом месте. Фейковым футболистом среди чирлидерш оказался 32-летний хореограф Оскар Эрнандес, который ставит танцы командам поддержки из NBA, NFL, AFL и WNBA.

Танцевальный баттл на «Ролан Гаррос»

Француз Гаэль Монфис, 19-я ракетка мира, любит шоу. Его примеру следуют молодые французские теннисисты. В мае-2014 во время матча «Ролан Гаррос» Монфис и его 20-летний соотечественник Лоран Локоли устроили танцевальный баттл прямо на корте – матч приостановили из-за дождя, а зрители начали скучать.

Результат: танец развеселил толпу. Действие происходило во время выставочного матча детского дня «Ролан Гаррос», поэтому зрители получили массу удовольствия от незапланированного шоу.

Разминка Ясиля Пуига

Кубинский аутфилдер «Лос-Анджелес Доджерс» в 2013 году разорвал бейсбольных фанатов необычной разминкой перед матчем против «Аризона Даймондбэкс».

Результат: карьера Пуига пошла вверх. Новичок «доджеров» долго не приживался в команде, выступал за фарм-клубы и лечился от травмы руки. Но когда он добрался до основы в июне-2013, то в первом же выходе на биту сделал сингл, а два из четырех выходов на биту оказались удачными – это круто, короче говоря.

Внезапный танцевальный баттл с участием маскота

Между иннингами мартовского матча «Хьюстон Астрос» и «Детроит Тайгерс» маскот техасцев Орбит приставал к секьюрити, вызывая их на танец. Неожиданную развязку лучше увидеть самому.

Результат: маскот без шансов проиграл баттл суровому охраннику, зато «Хьюстон Астрос» обыграли детройтских тигров в напряженной борьбе – 4:3.

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