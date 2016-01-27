Покажи мне дэб. Зачем Погба, Азаренко и другие титаны спорта делают вид, что сморкаются

Вирус дэба пришел с юго-востока США. Благодаря группе молодых рэперов эпидемия вспыхнула в Атланте в середине 2015-го. Город выжгло почти моментально, а вирусные хештэги #dab и #dabbin стали беспощадно пожирать соседние штаты. Инфекция двинулась по двум направлениям – на север США и через Атлантический океан к Европе. Мощнейший удар приняли сначала Цинциннати и Шарлотт, потом Кливленд.

Дэббинг заботливо вырастили рэперы Атланты. Штат Джорджия всегда славился нестандартным подходом к исполнению хип-хопа. В разное время Атланте подарила миру Bubba Sparxxx, Akon, CeeLo Green и Outkast.

И вот теперь Migos (образована в 2009-м), которых считают основателями дэба: на концертах, а потом и в клипах трио (Quavo, Takeoff и Offset) сбрасывали голову к локтю под бит, от чего толпа взрывалась, рвала на себе одежду и впивалась зубами в айподы. Migos громче остальных разговаривали о создании дэббинга и активации новой культуры. На их трон посягателей почти не нашлось – часть одеяла на себя тянут, пожалуй, только Peewee Longway и Rich The Kid.

Человечество приговорили заболевшие дэббингом звезды главного американского спорта. Sports Illustrated уверен, что первым НФЛ-дэбом было нелепое празднование раннинг-бека «Цинциннати» Джереми Хилла.

Будь «Бенгалз» командой больших побед и перспектив, Джереми стал бы апостолом дэба, но эта роль легла на Кэма Ньютона. У «Пантерс» в сезоне-2015/16 собралась серьезная, молодая и наглая команда, которая всего с одним поражением прошла регулярку и почти наверняка выиграет Супербоул-50. Кандидатура первого номера «Каролины» идеальна – в США нет сейчас более обсуждаемой спортивной фигуры. Если бы Дональд Трамп стал атлетом, он был бы вторым – после Кэма. Ньютон каждый тачдаун отмечает дэббингом, за что Migos короновали его титулом Dab Daddy.

С лучшим квотербеком НФЛ дэб завоевал США по умолчанию. Все вопросы снял Король Джеймс. Леброну было достаточно небольшого движения на разминке, чтобы Штаты утонули в дэббинге окончательно.

По Европе эпидемию разнесли все, кто живет и работает в США. Вирус подхватил Стив Джеррард.

А чуть раньше это сделала Вика Азаренко, унесшая дэббинг в Австралию, чтобы раздать новую веру подросткам Зеленого континента.

Босс европейского дэббинга – Поль Погба. Француз не фризит движения и делает все по урокам Migos, Rich the Kid и прочих адептов новой религии.

Простота дэббинга растворила все антидоты и препятствия к распространению вируса. Здесь не обязательно обладать шикарной задницей, как в тверке, или иметь чувство ритма, как в Whip/Nae Nae или Stanky Legs. Просто согните руку в локте, сделайте вид, что чихаете, и покажите реальный дэб. Мир.

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