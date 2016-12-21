Интервью с основателем ВАДА. Анонс свежего «Спорт-Экспресса»

Член МОК и основатель ВАДА – о перспективах России остаться без домашнего ЧМ-2018

Ричард Паунд, написавший первый доклад о допинге в России, прокомментировал доклад Макларена, предупредил о возможном суде и рассказал о будущем российских олимпийцев.

Поедут ли русские клубы в Турцию?

Очередной скандал в русско-турецкий отношениях может вновь отразиться на футболе: клубы РФПЛ могут остаться без сборов в запланированном месте.

Лунев в «Зените»

Голкипер «Уфы» заключил контракт с сине-бело-голубыми и готовится к медосмотру. Клубы решают сумму трансфера.

В какой монастырь уйдет Слуцкий?

Бывший главный тренер ЦСКА ближайшие полгода потратит на изучение английского. Но делать это будет не за чашечкой чая, а лингвистическом монастыре в городе Вюгг.

Тарасенко против Макдэвида: погоня не удалась

В матче «Сент-Луиса» и «Эдмонтона» на льду зарубились два лучших бомбардира НХЛ. Тарасенко забил, но проиграл.

Клопп возглавил охота на Конте

«Арсенал» проиграл, «Сити» разбирается с требованиями Гвардиолы, «МЮ» хочет вновь попасть в Лигу Европы. Главным конкурентом «Челси» пока выглядит яркий и эмоциональный «Ливерпуль».

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