Eurosport
Интервью с основателем ВАДА. Анонс свежего «Спорт-Экспресса»
Главные новости среды – в обзоре свежего номера газеты «Спорт-Экспресс».
Член МОК и основатель ВАДА – о перспективах России остаться без домашнего ЧМ-2018
Ричард Паунд, написавший первый доклад о допинге в России, прокомментировал доклад Макларена, предупредил о возможном суде и рассказал о будущем российских олимпийцев.
Поедут ли русские клубы в Турцию?
Очередной скандал в русско-турецкий отношениях может вновь отразиться на футболе: клубы РФПЛ могут остаться без сборов в запланированном месте.
Лунев в «Зените»
Голкипер «Уфы» заключил контракт с сине-бело-голубыми и готовится к медосмотру. Клубы решают сумму трансфера.
В какой монастырь уйдет Слуцкий?
Бывший главный тренер ЦСКА ближайшие полгода потратит на изучение английского. Но делать это будет не за чашечкой чая, а лингвистическом монастыре в городе Вюгг.
Тарасенко против Макдэвида: погоня не удалась
В матче «Сент-Луиса» и «Эдмонтона» на льду зарубились два лучших бомбардира НХЛ. Тарасенко забил, но проиграл.
Клопп возглавил охота на Конте
«Арсенал» проиграл, «Сити» разбирается с требованиями Гвардиолы, «МЮ» хочет вновь попасть в Лигу Европы. Главным конкурентом «Челси» пока выглядит яркий и эмоциональный «Ливерпуль».