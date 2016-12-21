Медикаментозный шок. Почему борьба с допингом умерла

Запрещенный список переполнен

Бан-лист препаратов давно перестал напоминать подпольную лабораторию наркодилера. Рядом с амфетаминами, стероидами и гормонами стоят мочегонные средства, лекарства от кашля и алкоголь.

ВАДА ограничивает жизни спортсменов, и это проблема. С каждым годом агентство запрещает все больше лекарственных средств, даже если их эффект достигает долей процента или вовсе не ощущается. Лучшие спортсмены становятся параноиками и постоянно сидят на диетах. «Диакарб» – под запретом, «Асталин» – бан, мясо, возможно содержащее кленбутерол – ни в коем случае. Мало того что журналисты раздирают жизнь звезд на фотоснимки, так еще и нельзя спокойно поесть и даже вылечить мизерную простуду.

В 2017 году ВАДА наблюдает и анализирует влияние никотина и кофеина. Да, возможно, скоро спортсменам запретят курить и пить кофе. А еще через год поставят в угол за татуировку и не выпустят на футбольное поле без шапки.

Найти серьезный новый допинг, чтобы скорее запретить, сложно, поэтому мельдоний и появился в списках. Отчасти это политическое решение, уничтожающее монополию «Милдроната» под давлением производителей аналогичных препаратов. Вторая причина – запретить хоть что-то, показать бурную деятельность, раз нет прорывов в изучении генного допинга и новых средств контроля.

Контроль работает медленно

Система настроена на наказания, а должна сосредоточиться на предупреждении. Что толку чуть ли не каждый день брать у ведущих спортсменов пробы, чтобы распознать прием допинга уже после его победы на Олимпиаде или чемпионате мира? Затем еще год или два вести расследование и заявить: «Он систематически принимал допинг, отнимите у него медаль».

Огромные трудозатраты не приводят к реальным результатам. Это как скрести лед на мостовой пластиковыми грабельками и, если за день никто не грохнулся, рапортовать об успехе.

Теоретически ничто не мешает спортсмену закинуться стимуляторами, прибавить в результатах, выиграть Олимпиаду и раскрутиться за счет этого. Потом получить дисквалификацию, но сохранить известность, деньги и прочие радости.

Процедуры проверки осложнены ненужными формальностями, например, кодированием проб. На бумаге оно спасает от предвзятости, но мы видим, как ВАДА обвиняет Россию в царапинах на крышечках нужных спортсменов. Для работников лабораторий коды – не преграда.

Выявление главных нарушителей ускорится, если сначала анализировать пробы только сильнейших атлетов – главных претендентов на медаль. Обман победителей всегда ярче и жестче, мошенники из второго десятка подождут. В идеале, результаты теста должны в онлайн-режиме поступать в интернет прямо из аппарата, без контроля человека, проводящего анализ. Скрыть положительные пробы уже не получится.

ВАДА ушла в тень

В 2004 году Лэнс Армстронг предлагал Антидопинговому агентству США 250 тысяч долларов за сокрытие информации по нему. Деньги не приняли, но сама попытка наводит на подозрение.

Коррупция – это не только взятки. Это еще и, например, скрытые назначения запрещенных препаратов топовым спортсменам вроде Серены Уильямс, раскрытые в ходе хакерских атак. Это и властные решения об отстранении целых федераций вместо конкретно провинившихся спортсменов. Проблемы с отдельными служащими, как с агентом и информатором ВАДА Андреем Барановым. Его ФБР подозревает в даче взяток ради допуска спортсменов с положительными пробами на марафон. Давление на журналистов, расследующих темные дела спортивных федераций и скандалы в российском спорте – тоже коррупция.

Антидопинговые структуры сражаются с ней классическим образом – скрываются за секретностью. А надо действовать открыто: проводить показательные судебные процессы с жесткими решениями и выкладывать данные, в том числе о доходах и терапевтически разрешенном допинге, в открытые источники. Но самое главное – стандартизировать, сделать прозрачной и научно обоснованной процедуру назначения терапевтического допинга.

Национальные лаборатории защищают своих

Нераскрытый вовремя USADA обман того же Армстронга и скандал с Московской лабораторией и дисквалификацией РУСАДА показали: даже крупнейшие спортивные страны не гнушаются прикрывать своих. А если обвинения из доклада Ричарда Макларена подтвердятся, то и организовывать кампанию по накачиванию спортсменов.

Антидопинговая организация должна превратиться в цельную структуру, построенную без учета национальных признаков. Речь не о лаборантах или охранниках на вахте, а руководителях. Работай Трэвис Тайгарт (директор USADA), например, в Сочи вместо Родченкова, американец вряд ли пошел на те манипуляции с пробами российских атлетов, в которых признается Григорий Михайлович. А любое давление властей было бы бесполезно, так как Тайгарт гражданин другой страны.

Сократив число неэффективных анализов (меньше запрещенных наименований и случайных проверок) и вынося решения по дисквалификации максимально быстро, агентства снизят затраты. Найдутся деньги на справедливое распределение специалистов по странам – вероятность коррупции резко упадет. А регулярные командировки сотрудников и работа в лабораториях разных государств не только повысит их качество, но и дополнительно исключит подкуп.

Массовое сознание не верит в борьбу

Досаждающие в любое время суток проверки спортсменов и многочисленные запаздывающие наказания привели к дискредитации борьбы с допингом. Теперь ВАДА бросило в котел коллективную ответственность, усилив ощущение несправедливости. Каждое подозрение в употреблении допинга (даже случайно попавшего в организм) – приговор. А реакция на дисквалификацию своих – крики о несправедливости и обмане.

Борьба с допингом – благородная задача, которая сейчас выглядит как сталинские репрессии. Результаты проверок политизируются, ошибки и обман спортсменов влияют даже на места проведения чемпионатов мира.

Уличенный в допинге спортсмен получает дисквалификацию, лишается медалей и даже карьеры. Когда же ВАДА ошибочно обвиняет атлета, то отделывается простыми извинениями, как в случае с отменой мельдониевых дисквалификаций. Кажется, будто борцам с допингом можно все и ничего за это не будет.

Люди уверены, что на улицах безопасно, никто не набросится на них просто так и не убьет. Это не совсем так, но полиция создала позитивное впечатление о работе – то же самое нужно сделать и ВАДА, потому что в глазах людей велосипедисты глотают таблетки пачками, лыжники не живут без ингаляций и легкоатлеты потребляют килограммы гормонов.

Популизм ВАДА провоцирует разлад у спортсменов. Популярный в России Мартен Фуркад призывает бойкотировать этап в Тюмени, а Лилли Кинг в Рио достает Юлию Ефимову беспочвенными претензиями. Допинговая истерия захватывает спорт, пробираясь в футбол и хоккей. Если не изменить ситуацию, фанаты окончательно перестанут верить в чистоту спорта, а вместо проверки анализов ВАДА погрязнет в исках и разбирательствах.

ВАДА – суд, карающий не менее жестоко, чем привычный юридический орган. Хотя агентство должно быть постовым, дежурным нарядом полиции и спасателем одновременно, предупреждающим и выручающим невинных в нужный момент. Какой смысл от гениальных расследований и полных тюрем, если в вашем районе каждый месяц появляется новый маньяк и убивает людей? Антидопинговая система либо пойдет на опережение, либо умрет.

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