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11 красоток спорта, на которых все подписались в 2016-м

11 красоток спорта, на которых все подписались в 2016-м
Артем Мазилкин

7 ч. назад

Олимпиада, Евро и допинг – не главные причины запомнить уходящий год.

Клаудия Адамчик

Девушка Бартоша Капустки из «Лестера» старше бойфренда на шесть лет. Круг общения польской модели – жены Левандовского и Шченсного. В последние 2,5 месяца Капустка исчез из инстаграма Клаудии, но это не повод забывать о ней – интерес к фото красивой и свободной девушки растет автоматически.

Пэйдж Спиранак

Дочь громилы из американского футбола и балерины стала профессиональной гольфисткой год назад. До этого Пэйдж разрывалась между гимнастикой и гольфом, но все-таки выбрала мячи и клюшки. Из спортивных успехов у Спиранак лишь университетские победы, а из личных – 875 тысяч подписчиков в инстаграме.

Кайла Рэй Рид

Жена Райана Лохте познакомилась с будущим мужем в январе 2016-го в Голливуде. Звезда Playboy и шестикратный олимпийский чемпион тянули недолго: в октябре пара сыграла свадьбу. Кайла поддерживала пловца в Рио и не изменила мнения о нем, даже когда Райан разгромил бразильскую заправку, наврал полиции об ограблении, а потом сбежал от правосудия. Дебошир и модель ждут ребенка.

Яна Егорян

Фехтовальщица, двукратная чемпионка России, четырехкратная победительница чемпионата Европы, чемпионка мира и дважды золотая медалистка Олимпийских игр. А еще Яна – одна из немногих причин, по которым мы запомним Рио с улыбкой.

Стефания Елфутина

Яхтсменка, бронзовая призерка игр в Рио и заслуженный мастер спорта России уже в 19 лет. Стефания не только красавица и успешная спортсменка – девушка закончила школу с золотой медалью.

Винни Харлоу

Прозвище подруги Льюиса Хэмилтона – Зебра. Необычная пигментация 22-летней супермодели из Канады называется витилиго. Но нестандартный цвет кожи делает Винни лишь красивее.

Мария Верчёнова

Гольфистка из России заняла в Рио 16-е место, но это ее совсем не портит. В детстве занималась балетом, но позже выбрала гольф. До 18 лет ее тренировал отец, а дальше за дело взялись американцы. Мария стала профессионалом в 2007 году и первой из русских гольфисток получила карточку Евротура.

Яна Кудрявцева

Тот случай, когда девушка футболиста круче футболиста. Яна встречается с лавочником «Зенита» Артуром Юсуповым. Сама Кудрявцева к 19 годам завоевала в общей сложности 11 золотых медалей на чемпионатах Европы по художественной гимнастике, 13 золотых на чемпионатах мира, четыре золотых на Европейских играх, а в Рио взяла серебро в многоборье.

Соня Гудим

Ведущая «Трактор-ТВ» и фитнес-блогер. Соня работает в микст-зоне и берет комментарии у хоккеистов и тренеров в перерывах и после матчей. В ноябре Соня пообещала, что возьмет интервью у игроков «Трактора» голой, если те выиграют Кубок Гагарина. Ждем.

София Никитчук

Девушка Федора Смолова – победительница конкурса «Мисс Россия-2015», первая вице-мисс мира-2015. Возбудила прокуратуру Свердловской области, снявшись обнаженной для обложки журнала «Стольник» – девушку прикрывал только флаг России. Проверка нарушений не выявила.

Екатерина Костюнина

21-летний футбольный арбитр из Красноярска разорвала ленты в сентябре 2016-го. Катя – студентка Красноярского государственного педагогического университета, судит матчи III дивизиона ЛФК и чемпионат России среди женских команд I дивизиона. По словам Екатерины, ее цель – стать арбитром РФПЛ.

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