Eurosport
Лишение России двух этапов КМ и интервью с Газзаевым. Анонс свежего «Спорт-Экспресса»
Партнерский материал
Главные новости пятницы – в обзоре свежего номера газеты «Спорт-Экспресс».
Санкции
Россия лишилась этапов Кубка мира по биатлону и конькобежному спорту.
Интервью с Газзаевым
Именитый тренер – о допинговом скандале и итогах 2016 года.
Интервью с Джано Ананидзе
24-летний полузащитник «Спартака» – о прошлом и настоящем, о бедах и радостях, о Месси и Роналду.
Кризис в «Динамо»
Итоги заседания президиума ЦС ВФСО «Динамо», на котором был урезан бюджет легендарного клуба.
Провал Максима Ковтуна
Трехкратный чемпион России завалил короткую программу на первенстве страны.
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