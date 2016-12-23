Лишение России двух этапов КМ и интервью с Газзаевым. Анонс свежего «Спорт-Экспресса»

Санкции

Россия лишилась этапов Кубка мира по биатлону и конькобежному спорту.

Интервью с Газзаевым

Именитый тренер – о допинговом скандале и итогах 2016 года.

Интервью с Джано Ананидзе

24-летний полузащитник «Спартака» – о прошлом и настоящем, о бедах и радостях, о Месси и Роналду.

Кризис в «Динамо»

Итоги заседания президиума ЦС ВФСО «Динамо», на котором был урезан бюджет легендарного клуба.

Провал Максима Ковтуна

Трехкратный чемпион России завалил короткую программу на первенстве страны.

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