AFP

МОК открыл дела в отношении 28 российских участников Олимпиады в Сочи

МОК открыл дела в отношении 28 российских участников Олимпиады в Сочи
Р-Спорт

20 ч. назад

Пробы подозреваемых спортсменов дали отрицательный результат, но на пробирках имеются подозрительные следы.

«После публикации доклада независимой комиссии ВАДА 9 декабря МОК объявил, что 28 российских спортсменов, которые принимали участие в зимних Олимпийских играх 2014 года Сочи, теперь подлежат дисциплинарным процедурам.

По юридическим причинам МОК не может в настоящее время дать более подробную информацию о данных случаях, но это будет следовать в установленном порядке», – говорится в заявлении МОК.

Комитет подчеркивает, что на настоящий момент пробы 28 спортсменов не положительные. «Тем не менее, манипулирование с пробами может быть нарушением антидопинговых правил и мер ответственности», – указано в заявлении.

  • 9 декабря в Лондоне была представлена вторая часть доклада независимой комиссии ВАДА под руководством Ричарда Макларена о допинге в спорте во время Олимпийских игр 2014 года в Сочи.
  • В докладе утверждалось, что более одной тысячи российских спортсменов были вовлечены в манипуляции с допинг-пробами или получили от этого выгоду в 30 видах спорта на разных турнирах.

Подписывайтесь на наш канал в телеграме

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - «Чикаго» без Анисимова не подавил «Колорадо» без Варламова

02:52
Популярные видео
«Айлендерс» Кулемина разгромили «Баффало» и ушел с последнего места в Восточной конференции
  смотрят3 ч
«Рейнджерс» и «Миннесота» грамотно пробили тотал больше 10,5
 118 просмотров5 ч
А еще вам может понравиться
1
11 красоток спорта, на которых все подписались в 2016-м
2
Путин – о Родченкове: «Гражданин превратил допинг в личный бизнес, а когда хвост прижали, он удрал»
3
МОК открыл дела в отношении 28 российских участников Олимпиады в Сочи
4
Лишение России двух этапов КМ и интервью с Газзаевым. Анонс свежего «Спорт-Экспресса»
5
Угадай русского спортсмена по стремным хэштегам
6
Пресс-конференция Путина и кризис «Динамо». Анонс свежего «Спорт-Экспресса»
7
Насколько хорошо ты помнишь скандалы 2016 года
8
Медикаментозный шок. Почему борьба с допингом умерла
3 ч. назад
Насколько хорошо ты помнишь скандалы 2016 года
15 ч. назад
Пресс-конференция Путина и кризис «Динамо». Анонс свежего «Спорт-Экспресса»
19 ч. назад
Путин – о Родченкове: «Гражданин превратил допинг в личный бизнес, а когда хвост прижали, он удрал»
20 ч. назад
МОК открыл дела в отношении 28 российских участников Олимпиады в Сочи
Угадай русского спортсмена по стремным хэштегам
Вчера в 00:45
Лишение России двух этапов КМ и интервью с Газзаевым. Анонс свежего «Спорт-Экспресса»
Вчера в 17:53
11 красоток спорта, на которых все подписались в 2016-м
22/12/2016 в 00:39
«Кошмар перед Рождеством». Анонс нового номера «Спорт-Экспресса»