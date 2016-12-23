AFP
МОК открыл дела в отношении 28 российских участников Олимпиады в Сочи
Пробы подозреваемых спортсменов дали отрицательный результат, но на пробирках имеются подозрительные следы.
«После публикации доклада независимой комиссии ВАДА 9 декабря МОК объявил, что 28 российских спортсменов, которые принимали участие в зимних Олимпийских играх 2014 года Сочи, теперь подлежат дисциплинарным процедурам.
По юридическим причинам МОК не может в настоящее время дать более подробную информацию о данных случаях, но это будет следовать в установленном порядке», – говорится в заявлении МОК.
Комитет подчеркивает, что на настоящий момент пробы 28 спортсменов не положительные. «Тем не менее, манипулирование с пробами может быть нарушением антидопинговых правил и мер ответственности», – указано в заявлении.
- 9 декабря в Лондоне была представлена вторая часть доклада независимой комиссии ВАДА под руководством Ричарда Макларена о допинге в спорте во время Олимпийских игр 2014 года в Сочи.
- В докладе утверждалось, что более одной тысячи российских спортсменов были вовлечены в манипуляции с допинг-пробами или получили от этого выгоду в 30 видах спорта на разных турнирах.
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