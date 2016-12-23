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Путин – о Родченкове: «Гражданин превратил допинг в личный бизнес, а когда хвост прижали, он удрал»

Путин – о Родченкове: «Гражданин превратил допинг в личный бизнес, а когда хвост прижали, он удрал»
Р-Спорт

19 ч. назад

Президент РФ считает, что бывший глава РУСАДА изначально действовал по наводке из-за рубежа.

«Если говорить о так называемых информаторах, которые убежали за границу и сдают там все подряд или придумывают, хотел бы вот что сказать. Я уже не помню фамилию этого гражданина, который удрал и который возглавлял у нас РУСАДА.

Он же до этого где работал – в Канаде, а потом что он делал – приезжал в Россию, и будучи назначенным на высокую должность, таскал сюда всякую гадость. Многие из вас пересекают границу США и Канады, там очень строгий контроль.

Он постоянно сюда эту дрянь таскал, превратил это в личный бизнес, заставлял людей брать и применять. А тех, кто отказывался, скажем, как пловцы, он еще против них придумывал какие-то санкции.

Когда ему хвост прижали, он удрал и начал там, защищая себя и гарантируя себе место под солнцем, все сливать, имея в виду, что ему там создадут условия для нормальной жизни.

На каком-то этапе создадут, а потом, как любого негодяя, бросят. Никому такие не нужны. Что же он здесь не боролся? Меня это наводит на определенные мысли, что его там кто-то вел: дождались определенного момента и сделали вброс», – сказал Путин на ежегодной пресс-конференции.

  • В мае New York Times опубликовал материал с высказываниями экс-главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова о том, что минимум 15 российских медалистов Олимпиады в Сочи, были частью допинговой программы.
  • Его слова послужили поводов для создания ВАДА независимой комиссии под руководством Ричарда Макларена. На основании первой его части доклада от поездки на Олимпиаду-2016 были отстранены сборные России по легкой и тяжелой атлетикам.
  • В декабре была опубликована вторая часть доклада, и в пятницу МОК открыл дисциплинарные дела в отношении 28 российских участников Олимпиады в Сочи.

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