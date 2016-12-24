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Пресс-конференция Путина и кризис «Динамо». Анонс свежего «Спорт-Экспресса»

Пресс-конференция Путина и кризис «Динамо». Анонс свежего «Спорт-Экспресса»
Eurosport

15 ч. назад

Главные новости субботы – в обзоре свежего номера газеты «Спорт-Экспресс».

Пресс-конференция Владимира Путина

Президент заверил в отсутствии допинговой программы в России и предположил, что Григорий Родченков принуждал спортсменов к приему запрещенных препаратов.

Переход Умара Ниасса в ЦСКА

«СЭ» разбирает, необходима ли армейцам аренда экс-форварда «Локомотива».

Кризис «Динамо»

Судьба бело-голубых решится 29 декабря, но легендарный клуб, скорее всего, избежит банкротства.

Интервью с Дмитрием Губерниевым

Эксперт прокомментировал отказ России от этапа КМ по биатлону в Тюмени.

Интервью с Максимом Тэлботом

Экс-форвард «Питтсбурга» сравнил Евгения Малкина с Сидни Кросби и сделал неожиданный для канадца вывод.

«СЭ»

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