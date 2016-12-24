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Пресс-конференция Путина и кризис «Динамо». Анонс свежего «Спорт-Экспресса»
Партнерский материал
Главные новости субботы – в обзоре свежего номера газеты «Спорт-Экспресс».
Пресс-конференция Владимира Путина
Президент заверил в отсутствии допинговой программы в России и предположил, что Григорий Родченков принуждал спортсменов к приему запрещенных препаратов.
Переход Умара Ниасса в ЦСКА
«СЭ» разбирает, необходима ли армейцам аренда экс-форварда «Локомотива».
Кризис «Динамо»
Судьба бело-голубых решится 29 декабря, но легендарный клуб, скорее всего, избежит банкротства.
Интервью с Дмитрием Губерниевым
Эксперт прокомментировал отказ России от этапа КМ по биатлону в Тюмени.
Интервью с Максимом Тэлботом
Экс-форвард «Питтсбурга» сравнил Евгения Малкина с Сидни Кросби и сделал неожиданный для канадца вывод.
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