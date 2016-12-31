Щедрость Роналду, тысяча домов Пакьяо и еще 11 добрых поступков спортсменов в 2016 году

Подгон формы для афганского фаната

Кому респект: Лионелю Месси

В начале года мир облетели кадры с пятилетним афганским мальчиком Муртазом Ахмади в футболке Месси, сделанной из полиэтиленового пакета. Встреча кумира и болельщика состоялась в середине декабря благодаря участию комитета ООН по делам беженцев. Муртаз прилетел в Доху на товарищеский матч с «Аль-Ахли» и вышел на поле вместе с Лео. Мальчик провел один день среди игроков «Барселоны» и получил от Месси два комплекта формы с автографом.

Задача на 2017-й год. Сколотить две команды болельщиков и провести между ними матч в Афганистане.

Помощь семьям игроков «Шапекоэнсе», погибших в авиакатастрофе

Кому респект: Криштиану Роналду

Португалец пожертвовал 3 миллиона евро семьям бразильской команды «Шапекоэнсе», разбившейся 29 ноября в Колумбии. «Я шокирован этой трагедией. Солидарен с членами семей и друзьями всех жертв катастрофы», – сказал нападающий.

Задача на 2017-й год. Организовать товарищеский матч нового «Шапекоэнсе» против «Реала» на «Бернабеу».

Подарок слепому хоккейному фану

Кому респект: руководству НХЛ

Болельщик из Канады Джерри Нельсон ослеп в 20 лет из-за осложнений, связанных с диабетом, но не сдался. Он посещал матчи любимой команды «Саскатун Блэйдс», выступающей в WHL (Западная хоккейная лига – одна из трех основных юниорских хоккейных лиг Канады), а события на площадке для него комментировал 12-летний сын Уайатт. О трогательной истории узнали руководители НХЛ и доставили в канадскую глубинку Кубок Стэнли. «Боже мой, я могу прикоснуться к легенде! Эмоции были такими сильными, что я расплакался», – расчувствовался Джерри.

Позже Нельсонов пригласили на матч плей-офф НХЛ между «Сент-Луисом» и «Сан-Хосе», несколько минут которого Уайатт прокомментировал по радио.

Задача на 2017-й год. Потрогать Ягра и Гретцки.

Благоустройство Саратова

Кому респект: Федору Смолову

Летом нападающий «Краснодара» принял участие в финансировании социального проекта в Саратове «Порталы истории». Его задача состоит в облагораживании проходных арок сталинских домов. «Вклад родившегося в Саратове Смолова стал решающим», – рассказал один из авторов проекта, бывший главный редактор журнала «PROспорт» Станислав Гридасов.

Задача на 2017-й год. Облагородить арки Дортмунда.

Знак уважения 100-летней болельщице

Кому респект: руководству «Бешикташа»

За два с половиной года действующие чемпионы Турции отгрохали новый ультрасовременный стадион (на одном из секторов установлены сиденья с мониторами), открытие которого состоялось в начале апреля. За месяц до этого в больницу попала 100-летняя фанатка «Бешикташа» Мерием Руакан. Женщина очень переживала, что не попадет на новую арену «орлов», поэтому руководство клуба пошло ей навстречу – обладательницу пожизненного абонемента на посещение матчей «Бешикташа» привезли на Vodafone Arena на больничной койке.

Задача на 2017-й год. Мерием, к счастью, поправилась. Руководству «Бешикташа» стоит задуматься о выделении для нее отдельной вип-ложи.

Завещание сердца науке

Кому респект: Кубе Мошеку

Первый бой 20-летнего британского боксера-любителя закончился трагедией. 24 ноября Мошек пропустил два мощных удара, один из которых спровоцировал кровоизлияние в мозг. Боксера срочно транспортировали в больницу, подключили к аппарату жизнеобеспечения и ввели в состояние искусственной комы. Родственники занялись сбором денег на лечение, но было уже поздно – через два дня после боя Куба умер. За год до трагедии боксер завещал свое сердце для научных исследований в случае внезапной смерти.

Задача на 2017-й год. Вспоминать Кубу.

Продажа олимпийской медали

Кому респект: Петру Малаховскому

Накануне Олимпиады в Рио польский дискобол получил письмо от матери мальчика по имени Олек, у которого в глазу была обнаружена злокачественная опухоль. В Польше шансов на спасение ребенка не было – требовалась дорогостоящая (126 тысяч долларов) операция в США. Для Малаховского это стало дополнительной мотивацией, чтобы выиграть медаль. В Бразилии поляк завоевал серебро и продал его на аукционе, чтобы помочь больному раком ребенку. «В Рио я боролся за золото. Сегодня я призываю всех бороться за нечто еще более ценное», – написал Малаховский на страничке в фейсбуке, объявляя аукцион. Медаль продана за 84 тысячи долларов.

Задача на 2017-й год. Выиграть золото на чемпионате мира в Лондоне.

Помощь бывшим гончим борзым

Кому респект: Андеру Эррере.

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» – посол UNICEF, который помогает людям и бездомным собакам. С лета испанец сотрудничает с организацией Makants Greyhound Rescue North West, которая уже много лет занимается спасением бывших гончих борзых собак, получивших травму и выброшенных на улицу. Эррера взял домой пса по кличке Тони.

Задача на 2017-й год. Уговорить партнеров по «Юнайтед» приютить по бездомной собаке.

Строительство деревни для бедняков

Кому респект: Мэнни Пакьяо

Единственный в мире боксер, становившийся чемпионом мира в восьми весовых категориях, построил более тысячи домов для бедных в родном городе Кибаве. Голодавший в детстве филиппинец, питавшийся в основном бананами, назвал поселок Пакман Виллэдж (прозвище Мэнни – Pac-Man). Каждый дом рассчитан на две семьи и имеет два отдельных входа. «Я никогда не забывал откуда родом и благодарю Бога за возможность помогать другим людям», – заявил Пакьяо.

Задачи на 2017-й год. Войти в филиппинский сенат, как планирует Мэнни, и предложить Флойду Мэйуэзеру скинуться на город.

Солидарность с жертвами землетрясения

Кому респект: сестрам Чань

В феврале теннисистки из Тайваня Чань Хао-Чин и Чань Юн-Янь выиграли парный турнир в Гаосюне и пожертвовали призовые (17 тысяч долларов) пострадавшим от землетрясения, произошедшего в их стране за неделю до соревнования. Катастрофа магнитудой 6,4 балла произошла в южной части острова Тайвань 5 февраля, погибло 116 человек.

Задача на 2017-й год. Выиграть парный Australian Open или любой другой «Шлем».

Финансирование стройки стадиона в родном городе

Кому респект: Олегу Шатову

Полузащитник «Зенита» и сборной России выделил 15 миллионов рублей на строительство спорткомплекса с искусственным газоном в пригороде Нижнего Тагила, откуда он родом. Отец игрока Александр помог подрядчикам, бесплатно предоставив технику и часть материалов. Помимо поля, в комплекс входят площадки для волейбола и баскетбола.

Задача на 2017-й год. Построить несколько таких комплексов в Верхнем Тагиле.

Оплата похорон болельщика

Кому респект: Джону Терри

Всю жизнь 8-летний фанат «Челси» Томми Миллер боролся с лейкемией. Терри несколько раз наведывался к Томми в больницу, поддерживал его и познакомил с другими игроками команды. В апреле Миллер умер, а Джон оплатил его погребальную церемонию (1600 фунтов). «Я поражена поступком Терри. Он был одним из любимых игроков сына», – растрогалась мама мальчика.

Задачи на 2017-й год. Уехать в MLS и соблазнить Шарлиз Терон.

Покупка футболки для мальчика всем полицейским участком

Кому респект: полисмену Якобу Агилару

Во время патрулирования города Парльер в Калифорнии Агилар заметил, что на спортивной площадке плачет ребенок. У Кевина Рамиреса не было друзей, в школе над больным алопецией (нарушение роста новых волос) мальчиком все насмехались. Чтобы найти друзей, он стал заниматься американским футболом, но никто не хотел бросать с ним мяч. Кроме Агилара, который не только уделил Кевину время, но и попросил сотрудников в полицейском участке скинуться на фирменную футболку «Питтсбург Стилерс», за который болеет Рамирес. После того как сюжет о дружбе мальчика и полицейского попал в интернет и стал вирусным, Кевину прислали много подарков. А главное – у него появились друзья.

Задача на 2017-й год. Навестить Кевина в школе и поблагодарить за неоценимую помощь полиции в присутствии одноклассников.

Другие тексты Руслана Хрипуна:

Фура с 793 кг марихуаны, кокаин в Коране и еще 11 случаев, когда футболисты занимались контрабандой

Конфеты Шараповой, марихуана Харви и еще 8 случаев, когда спортсмены умело вкладывали в бизнес