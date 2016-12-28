И.о. гендиректора РУСАДА – о системе допинга в России: «Это был ведомственный заговор»

27 декабря The New York Times выпустила очередной материал о допинге в России. В статье приводится цитата исполняющей обязанности руководителя РУСАДА Анны Анцелиович, которая в ответ на вопрос, как существовала ли допинг-система в России, сказала: «Она осуществлялась на ведомственном уровне».

По словам Анциелович, которые The New York Times не приводит дословно, власти страны, в том числе Владимир Путин, не были причастны к этой системе.

Анцелиович сообщила, что была шокирована результатами проведенного расследования.

В начале декабря Ричард Макларен представил вторую часть доклада независимой комиссии ВАДА о применении допинга российскими спортсменами.

Согласно данным доклада, российская сторона использовала уникальную схему обмана, в которую было вовлечено более тысячи спортсменов, а также чиновники и структуры Минспорта.

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