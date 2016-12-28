И.о. гендиректора РУСАДА: «The New York Times вырвала мои слова из контекста»

27 декабря газета The New York Times опубликовала статью, в которой якобы Анцелиович подтвердила, что в стране имел место ведомственный заговор. Сама Анна опровергла эту информацию.

«Слова были вырваны из контекста. Я из часового интервью сказала много чего, в частности, что до получения ответов спортсменов и вынесения решений федерациями/CAS не имеет смысла в принципе говорить о данной ситуации, так как пока представлена только одна сторона.

Ну а то, что я была шокирована докладом Макларена – это мои слова. Я думаю, мы им все были шокированы», – написала Анцелиович в фейсбуке.

В начале декабря Ричард Макларен представил вторую часть доклада независимой комиссии ВАДА о применении допинга российскими спортсменами.

Согласно данным доклада, российская сторона использовала уникальную схему обмана, в которую было вовлечено более тысячи спортсменов, а также чиновники и структуры Минспорта.

Канал в телеграме, который из контекста не вырывает