Нехороший, плохой, злой. Неймар и еще 6 звезд, которые не нашли подарок под елкой

Криштиану Роналду

Дорогой Криш! В этом году ты был старательным и выиграл немало трофеев. Комбо из командных побед и «Золотой мяч» – заслуженные награды, но больше подарков ты не получишь. Роналду, нужно видеть не только свое отражение в кубках, но и помнить о других людях, об их вере. Ты воспитываешь сына, но наступил на священную статую Будды и похвастался этим в соцсетях. Какой пример ты подаешь? Подумай о поведении, поговорим через год.

Райан Лохте

Мой американский друг! Олимпийское золото – мечта любого мальчишки. Ты пробился в сильнейшую сборную по плаванию и стал королем Рио. Конечно, такое событие стоило отметить. Но если празднуешь победу с бокалом виски, нужно отвечать за последствия. Выпить лишнего – простительно. Но раскурочить заправку и нагло свалить вину на полицейских – очень скверный поступок. Поэтому ты наказан.

Конор Макгрегор

Недавно появилось смешное видео, где пацаны пародируют кумира Макгрегора, и тут подъезжаешь настоящий ты. Забавная постановка, зачетная работа с фанатами. Но непонятно, почему ты ценишь выдуманные истории, отрезая неподдельные чувства поклонников. Тем более, красивых девушек – их нужно любить, а не обижать.

Неймар

Дорогой Неймар! У тебя замечательные друзья. Смотреть на вашу связку с Месси и Суаресом – одно удовольствие. Но почему ты не уважаешь соперников? Луис осознал ошибку и перестал кусаться, Лео раскрасился татуировками, но все равно ведет себя достойно. А ты сначала симулируешь, а потом толкаешь человека с лестницы. Парень чуть не упал. Он мог получить серьезную травму – не делай так больше.

Лилли Кинг

«Ты победно машешь пальцем, хотя саму поймали на допинге». Подобные фразы – не для Олимпийских игр, Лилли. Весь турнир ты занималась провокациями, хотя соперница доказала свою честность и правоту. Твое отношение к Ефимовой оценили бы шоу-бизнесе ММА, а во время Олимпиады оно лишь усилило конфликт между Россией и США, хотя Игры должны объединять. Тебе всего 19 лет – рановато так много брать на себя.

Флойд Мэйуэзер

Майк Тайсон и Мохаммед Али заработали немало денег на ринге. Это великие боксеры, до славы которых тебе не дотянуться. Но они не вели себя так отвратительно, как ты, парень. Нет ничего плохого в джакузи и шикарных тачках. Но постоянное хвастовство роскошью – гадость. Твое имя – Флойд, а не «деньги». Ты получишь новогодний подарок, когда осознаешь это.

Роман Еременко

Рома поймал кураж и выводит российский чемпионат на новый уровень. Так думали все, пока не вскрылась правда. Ты прокачивал мышцы и финты не тренировками, а кокаином. Это отвратительно! Еременко опозорил семью, подставил команду и тренера. Подобные поступки навсегда прилипают к игроку. Вспомни Адриана Муту. Надеюсь, ты одумаешься и не пойдешь по его стопам.

Другие подборки про Новый год:

12 спортсменов, под которыми можно найти подарок 1 января

Унижающий мяч Месси и еще 10 бомбических голов декабря