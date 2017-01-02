Лучшие интервью Eurosport.ru в 2016 году

Специально для тех, кто пропустил большие и интересные откровения спортсменов, и вообще всех Eurosport.ru предлагает подборку мощнейших интервью, сделанных сайтом в 2016-м (в веб-версии все фото кликабельны).

Владимир СиницынEurosport

Марат СафинEurosport

Кирилл ЛаптевEurosport

Сергей ЯстржембскийEurosport

ТайванчикEurosport

Сергей НовиковEurosport

Юлия ПутинцеваEurosport

Ксения КоваленкоEurosport

Елена ЛетучаяFrom Official Website

Ирина СазоноваEurosport

STEurosport

Алексей НалогинEurosport

Пол УотсонEurosport

В 2017 году Eurosport.ru продолжит в том же духе!

Канал в телеграме, в котором можно все это прочитать