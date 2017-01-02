Eurosport
Лучшие интервью Eurosport.ru в 2016 году
Кто рассказывал крутые штуки.
Специально для тех, кто пропустил большие и интересные откровения спортсменов, и вообще всех Eurosport.ru предлагает подборку мощнейших интервью, сделанных сайтом в 2016-м (в веб-версии все фото кликабельны).
Русский голос снукера: «За 2 часа до полуночи не упоминайте Ронни – не хочу думать о сатане»
Сафин: «Российские футболисты – мертвые люди, которые не умеют играть»
«Отказал гею, и меня убрали из команды». Как русский победитель конкурса Nike играет в Швеции
«Лимиты – очередное ноу-хау, которое опять бьет по стране». Экс-помощник Путина – о футболе и охоте
Тохтахунов: «В ЦСКА я за свои деньги встречал судей, подарки им делал, девок приводил»
«Тренировал женщин – у них менструация по 5 раз в месяц». Игрок «Спартака», который видел все
Путинцева: «Есть такие персонажи, которые проходят мимо и смотрят в стену. Например, Шарапова»
«Мне пишут: «Красивая, главное – чтобы не лесбиянка». Как живет самая сексуальная футболистка России
Летучая: «Вкладывать в наших футболистов по 2-3 миллиона евро в год вообще не разумно»
«Я работаю в пиццерии и еще в двух местах». Русская гимнастка, которая выступит в Рио за Исландию
«Когда пырнули ножом, почувствовал себя гангстером». Кто записал русский трек для FIFA 17
«В Москве сказали, что я неправильный инвалид». История русского Тони Старка
«Футбол потерял душу из-за больших денег». Как бросить все и уехать на край света ради мечты
В 2017 году Eurosport.ru продолжит в том же духе!
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