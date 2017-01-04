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Вольфганг Пихлер: «Если данные Макларена верны, Россию нужно отстранить от Игр»
Экс-тренер женской сборной России по биатлону не сдержался.
«Если все, что было сказано, верно, то России нужно дать олимпийский перерыв и отстранить от Игр. Конечно, тогда могут пострадать и невиновные спортсмены, но все остальные меры будут бессмысленны. У русских будет время подумать, и тогда мы сможем все начать заново.
При этом, я сегодня могу повторить, что моя команда была чистой», – заявил Пихлер.
- Ранее в декабре была опубликована вторая часть доклада независимой комиссии ВАДА под руководством Ричарда Макларена, в которой говорилось о системе манипуляций с допинг-пробами в российском спорте, в том числе и на Играх в Сочи.
- Пихлер готовил к ОИ-2014 команду в составе Яны Романовой, Ольги Зайцевой, Екатерины Шумиловой и Екатерины Глазыриной.
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