Eurosport
10 лучших квизов 2016 года
Тесты, не дававшие тебе расслабиться последние 365+1 дней.
Подборка лучших квизов интернета за 2016 год, которые можно перепроходить снова и снова. (в веб-версии все фото кликабельны).
1. С какой спортсменкой вы должны встречаться?
Тест для мальчиков, мечтающих о спортивной девочке.
2. Главные события Лиги чемпионов-2015/16
Тест, который заставляет скучать по ЛЧ уже сейчас.
3. Сколько вы стоите на трансферном рынке?
Такую цену рядом с вашей фамилией написал бы transfermarkt.de.
4. Помоги Гвардиоле выбрать новый клуб
Четыре команды, два города, один Пеп.
5. Насколько хорошо ты знаешь «Реал»?
Докажи, что ты круче Рафы Бенитеса и Флорентино Переса.
6. Какой футболист выступал в клубе под этим номером
Назовите игрока, который выступал именно в этом клубе, именно в том сезоне, именно под этим номером.
7. Угадай футболиста по номеру
Какие игроки верят в магию цифр.
8. Кто ты из легендарных капитанов?
Повести корабль в сердце шторма, добыть сокровища, сокрушить врагов. А-р-р-р-р!
9. Угадай: футболист или покемон
Pokemon GO стало приложением минувшей недели. Пройди тест и докажи, что легко отличишь любого Пикачу от профессионального футболиста.
10. Угадай клуб по тренерам
Лигу подскажет фоновый флаг, а пятерых последних тренеров команды – цвета их национальных флагов в центре. Остается вычислить клуб.