10 лучших квизов 2016 года

Подборка лучших квизов интернета за 2016 год, которые можно перепроходить снова и снова. (в веб-версии все фото кликабельны).

1. С какой спортсменкой вы должны встречаться?

Тест для мальчиков, мечтающих о спортивной девочке.

С какой спортсменкой вы должны встречаться?Eurosport

2. Главные события Лиги чемпионов-2015/16

Тест, который заставляет скучать по ЛЧ уже сейчас.

Насколько внимательно ты смотрел Лигу чемпионов-2015/16Eurosport

3. Сколько вы стоите на трансферном рынке?

Такую цену рядом с вашей фамилией написал бы transfermarkt.de.

Сколько вы стоите на трансферном рынке?Eurosport

4. Помоги Гвардиоле выбрать новый клуб

Четыре команды, два города, один Пеп.

Хосеп ВегаEurosport

5. Насколько хорошо ты знаешь «Реал»?

Докажи, что ты круче Рафы Бенитеса и Флорентино Переса.

Фанат «Реала»Eurosport

6. Какой футболист выступал в клубе под этим номером

Назовите игрока, который выступал именно в этом клубе, именно в том сезоне, именно под этим номером.

Какой футболист выступал в клубе под этим номеромEurosport

7. Угадай футболиста по номеру

Какие игроки верят в магию цифр.

Угадай игрока по номеруEurosport

8. Кто ты из легендарных капитанов?

Повести корабль в сердце шторма, добыть сокровища, сокрушить врагов. А-р-р-р-р!

Кто ты из легендарных капитанов?Eurosport

9. Угадай: футболист или покемон

Pokemon GO стало приложением минувшей недели. Пройди тест и докажи, что легко отличишь любого Пикачу от профессионального футболиста.

БульбазаврEurosport

10. Угадай клуб по тренерам

Лигу подскажет фоновый флаг, а пятерых последних тренеров команды – цвета их национальных флагов в центре. Остается вычислить клуб.

Угадай клуб по тренерамEurosport

Подписывайтесь на наш канал в телеграме