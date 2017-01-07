AFP

Ричард Макларен уверен, что за ним велась слежка во время расследования допинг-скандала в России

Макларен уверен, что за ним велась слежка во время расследования допинг-скандала в России
Eurosport

9 ч. назад

Шпионское оружие пока не применяли.

Глава комиссии ВАДА Ричард Макларен рассказал, что во время расследования допинг-скандала в России за ним велась слежка. «Все это было словно из истории про шпионов», – заявил Макларен SwimVortex.

По словам канадского юриста, слежка велась за персоналом, рабочими компьютерами и студентами, с которыми он работает в университете.

Макларен заявил, что расследование было очень сложным, и что сначала он не поверил в историю Григория Родченкова, передавшего ВАДА данные о работе в московской лаборатории.

  • Ричард Макларен – автор доклада о допинге в российском спорте.
  • В результате его доклада были перепроверены пробы российских спортсменов с Олимпиады в Сочи, часть из которых оказались положительными.

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