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Глава UKAD: «Российские спортсмены должны быть отстранены от Олимпиады»
Дэвид Кенворти наживает себе врагов.
«Я думаю, российские спортсмены должны быть отстранены от Олимпиады. Их не должны были допустить до Игр еще летом», – заявил глава антидопингового агенства Британии Дэвид Кенворти.
В вопросе слишком много политики, и это стало проблемой. Это очень важно, потому что мы рискуем потерять доверие болельщиков. Если их не будет на соревнованиях, в чем тогда смысл спорта? Я был равнодушен к Рио, потому что видел там Россию.
Главное, что нужно сделать, заставить Россию вернуться в рамки правил, но на это уйдет много времени и сил», – цитирует Кенворти BBC.
- Полному отстранению от Игр-2016 подверглись сборные России по легкой и тяжелой атлетике.
- Олимпийские Игры-2018 пройдут с 9 по 25 февраля в корейском Пхёнчхане.
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