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Глава UKAD: «Российские спортсмены должны быть отстранены от Олимпиады»

Глава UKAD: «Российские спортсмены должны быть отстранены от Олимпиады»
Eurosport

16 ч. назад

Дэвид Кенворти наживает себе врагов.

«Я думаю, российские спортсмены должны быть отстранены от Олимпиады. Их не должны были допустить до Игр еще летом», – заявил глава антидопингового агенства Британии Дэвид Кенворти.

В вопросе слишком много политики, и это стало проблемой. Это очень важно, потому что мы рискуем потерять доверие болельщиков. Если их не будет на соревнованиях, в чем тогда смысл спорта? Я был равнодушен к Рио, потому что видел там Россию.

Главное, что нужно сделать, заставить Россию вернуться в рамки правил, но на это уйдет много времени и сил», – цитирует Кенворти BBC.

  • Полному отстранению от Игр-2016 подверглись сборные России по легкой и тяжелой атлетике.
  • Олимпийские Игры-2018 пройдут с 9 по 25 февраля в корейском Пхёнчхане.

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