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Триумф Устюгова и пессимизм Орлова. Анонс нового номера «Спорт-Экспресса»

Триумф Устюгова и пессимизм Орлова. Анонс нового номера «Спорт-Экспресса»
Спорт-Экспресс

1 час назад

Главные новости понедельника – в обзоре свежего номера газеты «Спорт-Экспресс».

Рекорд «Тур де Ски»

Сергей Устюгов вчера принес российскому спорту первую большую победу 2017 года, выиграв престижную многодневку «Тур де Ски».

Интервью с Геннадием Орловым

Телекомментатор прогнозирует крушение системы российского футбола.

Расширение ЧМ

Чем может обернуться расширение числа участников мундиалей, о котором ФИФА может объявить уже 10 января.

Рассказ о Кирилле Капризове

Все о капитане молодежной сборной России, признанном лучшим форвардом МЧМ-2017 в Торонто и Монреале.

Итоги этапа в Оберхофе

Первый посленовогодний этап Кубка мира стал первым в сезоне, на котором россияне не выиграли ни одной награды.

СЭ

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