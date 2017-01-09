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Триумф Устюгова и пессимизм Орлова. Анонс нового номера «Спорт-Экспресса»
Партнерский материал
Главные новости понедельника – в обзоре свежего номера газеты «Спорт-Экспресс».
Рекорд «Тур де Ски»
Сергей Устюгов вчера принес российскому спорту первую большую победу 2017 года, выиграв престижную многодневку «Тур де Ски».
Интервью с Геннадием Орловым
Телекомментатор прогнозирует крушение системы российского футбола.
Расширение ЧМ
Чем может обернуться расширение числа участников мундиалей, о котором ФИФА может объявить уже 10 января.
Рассказ о Кирилле Капризове
Все о капитане молодежной сборной России, признанном лучшим форвардом МЧМ-2017 в Торонто и Монреале.
Итоги этапа в Оберхофе
Первый посленовогодний этап Кубка мира стал первым в сезоне, на котором россияне не выиграли ни одной награды.
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