Eurosport
«Черчесов за Роналду, Акинфеев – против». Анонс нового номера «Спорт-Экспресса»
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Главные новости вторника – в обзоре свежего номера газеты «Спорт-Экспресс».
Интервью с Константином Сарсанией
Главный тренер «Атлантаса» о трансферах РФПЛ.
Допинг и Пхенчхан-2018
О шансах российских спортсменов посетить Корею.
Интервью с Маркусом Крамером
Тренер Устюгова о ЧМ, Легкове и норвежцах.
Интервью с Марией Сотсковой
Российская фигуристка о себе и других.
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