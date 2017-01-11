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NADO призвали отстранить Россию от всех соревнований и лишить страну всех турниров
Национальные антидопинговые организации 19-ти стран, в том числе США, Канады и Германии, опять выступили против России.
«С новыми неопровержимыми доказательствами существования в России системы сокрытия допинга, которые выявил Ричард Макларен и его комиссия, руководящая группа NADO призывает к исключению российских спортивных организаций из всех международных соревнований, пока спортивные и антидопинговые системы в России не будут приведены в полное соответствие со Всемирным антидопинговым кодексом.
Лидеры NADO призвали международные федерации и других организаторов крупных турниров лишить Россию всех международных турниров, которые запланированы для проведения в настоящее время, и установить мораторий на присуждение стране новых соревнований», – говорится в заявлении организации.
- Ричард Макларен – автор доклада о допинге в российском спорте.
- В результате его доклада были перепроверены пробы российских спортсменов с Олимпиады в Сочи, часть из которых оказались положительными.
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