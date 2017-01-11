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Интервью, интервью и еще одно интервью. Анонс нового номера «Спорт-Экспресса»

Интервью, интервью и еще одно интервью. Анонс нового номера «Спорт-Экспресса»
Спорт-Экспресс

2 ч. назад

Главные новости среды – в обзоре свежего номера газеты «Спорт-Экспресс».

Интервью с Егором Титовым

Бывший тренер «Спартака» о том, что в московской команде ряд людей занимается не своим делом. И не только об этом.

Интервью с новичком «Зенита»

Йоан Молло поделился мечтами, планами и секретиками.

Интервью с Сергеем Семаком

О том, что такое «Уфа», о Низелике, возможном или невозможном возвращении в «Зенит» и другой всякой всячине от Сергея Богдановича, без которой вы не можете прожить.

ФИФА проведет ЧМ-2016 с 48 командами. Как так?

Правильно ли поступает федерация футбола? Как? Зачем? Почему? Где логика? Морковь?

СЭ

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