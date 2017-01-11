Eurosport
Интервью, интервью и еще одно интервью. Анонс нового номера «Спорт-Экспресса»
Партнерский материал
Главные новости среды – в обзоре свежего номера газеты «Спорт-Экспресс».
Интервью с Егором Титовым
Бывший тренер «Спартака» о том, что в московской команде ряд людей занимается не своим делом. И не только об этом.
Интервью с новичком «Зенита»
Йоан Молло поделился мечтами, планами и секретиками.
Интервью с Сергеем Семаком
О том, что такое «Уфа», о Низелике, возможном или невозможном возвращении в «Зенит» и другой всякой всячине от Сергея Богдановича, без которой вы не можете прожить.
ФИФА проведет ЧМ-2016 с 48 командами. Как так?
Правильно ли поступает федерация футбола? Как? Зачем? Почему? Где логика? Морковь?
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