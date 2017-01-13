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1000 очков Овечкина и провал в Рупольдинге. Анонс нового номера «Спорт-Экспресса»
Партнерский материал
Главные новости пятницы – в обзоре свежего номера газеты «Спорт-Экспресс».
1000 очков Александра Овечкина
Игорь Рабинер – о карьере капитана «Кэпиталз», преодолевшего историческую отметку.
Трансферная политика ЦСКА
Начальник селекционного отдела армейцев Олег Яровинский – о поисках нападающего.
Интервью с президентом РФПЛ
Сергей Прядкин – о текущей ситуации в клубах, урезающих бюджеты.
Провал России в женской эстафете
Итоги гонки, в которой женская сборная России показала худший с 1993 года результат.
Интервью с Юлией Ефимовой
Двукратная вице-чемпионка Рио-2016 в рубрике «Разговор по пятницам».
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