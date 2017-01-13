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1000 очков Овечкина и провал в Рупольдинге. Анонс нового номера «Спорт-Экспресса»

1000 очков Овечкина и провал в Рупольдинге. Анонс нового номера «Спорт-Экспресса»
Спорт-Экспресс

2 ч. назад

Главные новости пятницы – в обзоре свежего номера газеты «Спорт-Экспресс».

1000 очков Александра Овечкина

Игорь Рабинер – о карьере капитана «Кэпиталз», преодолевшего историческую отметку.

Трансферная политика ЦСКА

Начальник селекционного отдела армейцев Олег Яровинский – о поисках нападающего.

Интервью с президентом РФПЛ

Сергей Прядкин – о текущей ситуации в клубах, урезающих бюджеты.

Провал России в женской эстафете

Итоги гонки, в которой женская сборная России показала худший с 1993 года результат.

Интервью с Юлией Ефимовой

Двукратная вице-чемпионка Рио-2016 в рубрике «Разговор по пятницам».

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