18 американских спортсменок сборной подали в суд на врача за сексуальные домогательства

Спотсменки сборной США подали в суд на врача олимпийской команды по гимнастике Ларри Нассара за сексуальные домогательства, которым он подвергал их в течении 20 лет.

Приставания врач маскировал медицинским обследованием. Пострадавшие девушки выступали в баскетболе, футболе, фигурном катании, плавании, софтболе и гимнастике, сообщает Reuters.

Нассар уже находится под следствием в деле о детской порнографии.

Ранее сообщалось, что за прошедщие 20 лет от сексуальных домогательств пострадали 368 спортсменок.

Все главные тексты у вас в телеграме