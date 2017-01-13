AFP

18 американских спортсменок сборной подали в суд на врача за сексуальные домогательства

18 американских спортсменок подали в суд на врача за сексуальные домогательства
Eurosport

1 минуту назад

Он хотя бы не одновременно ко всем приставал?

Спотсменки сборной США подали в суд на врача олимпийской команды по гимнастике Ларри Нассара за сексуальные домогательства, которым он подвергал их в течении 20 лет.

    Приставания врач маскировал медицинским обследованием. Пострадавшие девушки выступали в баскетболе, футболе, фигурном катании, плавании, софтболе и гимнастике, сообщает Reuters.

    • Нассар уже находится под следствием в деле о детской порнографии.
    • Ранее сообщалось, что за прошедщие 20 лет от сексуальных домогательств пострадали 368 спортсменок.

    Все главные тексты у вас в телеграме

    По теме

    0Читайте и обсуждайте
    0Читайте и обсуждайте
    Также можно почитать
    Смотрите сейчас

    Видео - Проброс погоды. В какого зверя превращается Панарин

    03:29
    Популярные видео
    Кантона: «Желаю Инфантино массажировать шары на жеребьевках, а не разбивать наши»
    5 914 просмотров19 ч
    «Питтсбург» приехал в Оттаву разобранным, вынул 4 шайбы и довел своего тренера до удаления
     318 просмотров2 ч
    А еще вам может понравиться
    1
    Мигель Данни вернулся. Анонс нового номера «Спорт-Экспресса»
    2
    Какой ты мяч
    3
    1000 очков Овечкина и провал в Рупольдинге. Анонс нового номера «Спорт-Экспресса»
    4
    NADO призвали отстранить Россию от всех соревнований и лишить страну всех турниров
    5
    Криштиану Роналду без мальчиков, Серена Уильямс в припадке и идеальное фото Лионеля Месси
    6
    Хакер выложил в сеть интимные фотографии Хоуп Соло и Маккайлы Марони
    7
    11 красоток спорта, на которых все подписались в 2016-м
    8
    Медикаментозный шок. Почему борьба с допингом умерла
    1 минуту назад
    18 американских спортсменок сборной подали в суд на врача за сексуальные домогательства
    11 ч. назад
    1000 очков Овечкина и провал в Рупольдинге. Анонс нового номера «Спорт-Экспресса»
    22 ч. назад
    Какой ты мяч
    Вчера в 00:38
    Мигель Данни вернулся. Анонс нового номера «Спорт-Экспресса»
    Вчера в 12:46
    Угадай, какой вид спорта появился раньше
    11/01/2017 в 01:09
    Интервью, интервью и еще одно интервью. Анонс нового номера «Спорт-Экспресса»
    11/01/2017 в 09:48
    NADO призвали отстранить Россию от всех соревнований и лишить страну всех турниров
    10/01/2017 в 12:33
    Криштиану Роналду – лучший в мире, Хабиб Нурмагомедов – в России. Итоги Eurosport Awards 2016