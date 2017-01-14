Первое большое интервью Устюгова после «Тур де Ски». Анонс нового номера «Спорт-Экспресса»

Интервью с Устюговым

Главный герой зимы – о неожиданной смене тренера, выигранном этапе на лыжах Легкова и примирении с любимой девушкой.

Трансфер Самедова

«Спартак» договорился с «Локомотивом» о трансфере полузащитника сборной России, чем очень доволен Олег Романцев.

Интервью с Эрнани

Новичок «Зенита» пообещал, что в РФПЛ его будут бояться.

Превью Кубка африканских наций

Все о 16 участниках первого крупного международного турнира по футболу в 2017 году, чей победитель выступит в России на Кубке конфедераций.

Итоги мужского спринта в Рупольдинге

Мартен Фуркад одержал дежурную победу, а лучшим из российских биатлонистов стал Дмитрий Малышко, давший «СЭ» небольшое интервью.

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