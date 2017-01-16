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Интервью с Каррерой и заработки «Зенита». Анонс нового номера «Спорт-Экспресса»

Интервью с Каррерой и заработки «Зенита». Анонс нового номера «Спорт-Экспресса»
Спорт-Экспресс

4 мин. назад

Главные новости понедельника – в обзоре свежего номера газеты «Спорт-Экспресс».

Интервью с Каррерой

Главный тренер красно-белых – о жизни на Тарасовке, Дмитрие Аленичеве и борьбе за чемпионство.

Интервью с Овчинниковым

Экс-голкипер сборной России и старший тренер ЦСКА – об уходе Слуцкого и назначение Гончаренко, феномене Акинфеева и ошибках на Евро-2016.

Заработки «Зенита»

Анализ трансферной политики самого богатого клуба России, который за 2 года заработал 95 миллионов евро.

Победный дубль «КАМАЗ-Мастер»

Итоги ралли-рейда «Дакар-2017», принесшего 14-й в истории успех «синей армаде».

Итоги этапа КМ по биатлону в Рупольдинге

Четвертое место Шипулина в пасьюте, состав на Антерсельву, интервью с Касперовичем и Акимовой.

«СЭ»

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