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Интервью с Юрием Жирковым. Анонс нового номера «Спорт-Экспресса»
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Главные новости четверга – в обзоре свежего номера газеты «Спорт-Экспресс».
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Юрий Жирков желает тренеру удачи.
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Спортсмен подал заявку на выступление под нейтральным флагом.
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Причем в Абу-Даби.
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