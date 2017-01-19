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Интервью с Юрием Жирковым. Анонс нового номера «Спорт-Экспресса»

Интервью с Жирковым. Анонс нового номера «Спорт-Экспресса»
Спорт-Экспресс

1 час назад

Главные новости четверга – в обзоре свежего номера газеты «Спорт-Экспресс».

В «Челси» Слуцкому будет проще, чем мне

Юрий Жирков желает тренеру удачи.

Как расценивать поступок Шубенкова

Спортсмен подал заявку на выступление под нейтральным флагом.

«Спартак» улетел без Самедова

Новичок еще не присоединился к красно-белым.

Для Карреры сыграл русский пианист

Причем в Абу-Даби.

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