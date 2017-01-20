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Интервью с Луисом Адриано и фильм Родченкова. Анонс нового номера «Спорт-Экспресса»

Интервью с Луисом Адриано и фильм Родченкова. Анонс нового номера «Спорт-Экспресса»
Спорт-Экспресс

49 мин. назад

Главные новости пятницы – в обзоре свежего номера газеты «Спорт-Экспресс».

Интервью с Луисом Адриано

Новичок «Спартака» дал первое после перехода в московский клуб большое интервью, в котором признался в желании забить «Зениту».

Фильм Родченкова

Все, что известно о выходящем фильме экс-главы Московской антидопинговой лаборатории и американского режиссера Брайана Фогеля.

Шубенков не предатель

10 тезисов о спорте и патриотизме относительно желания Сергея Шубенкова вернуться в спорт под нейтральным флагом.

ЧМ по гандболу

Сборная России вышла в плей-офф и сыграет в 1/8 финала со Словенией.

Интервью с Виктором Булатовым

Главный тренер «Торпедо» и экс-игрок сборной России в рубрике «Разговор по пятницам».

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