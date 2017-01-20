Eurosport
Интервью с Луисом Адриано и фильм Родченкова. Анонс нового номера «Спорт-Экспресса»
Партнерский материал
Главные новости пятницы – в обзоре свежего номера газеты «Спорт-Экспресс».
Интервью с Луисом Адриано
Новичок «Спартака» дал первое после перехода в московский клуб большое интервью, в котором признался в желании забить «Зениту».
Фильм Родченкова
Все, что известно о выходящем фильме экс-главы Московской антидопинговой лаборатории и американского режиссера Брайана Фогеля.
Шубенков не предатель
10 тезисов о спорте и патриотизме относительно желания Сергея Шубенкова вернуться в спорт под нейтральным флагом.
ЧМ по гандболу
Сборная России вышла в плей-офф и сыграет в 1/8 финала со Словенией.
Интервью с Виктором Булатовым
Главный тренер «Торпедо» и экс-игрок сборной России в рубрике «Разговор по пятницам».
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