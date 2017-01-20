AFP

Виталий Мутко: «Если за 5 дней до сдачи допинга заняться сексом, то у тебя будет ДНК мужская»

Мутко: «Если за 5 дней до сдачи допинга заняться сексом, то у тебя будет ДНК мужская»
Eurosport

1 час назад

Глава РФС владеет английским и русским одинаково виртуозно.

Виталий Мутко рассказал о Сергее Шубенкове, допинговых проблемах и достройке стадиона «Зенита».

«А вообще бывает, спортсмен пришел, сдал пробу, ему дали справку, что нет вопросов. Проходит два года, и говорят, что с пробой что-то есть. А причем здесь спортсмен?

Или еще: один может девушку поцеловать, а она перед этим приняла наркотик. Иностранного на этом основании оправдывают, а нашего наказывают.

Или, знаете, если за пять дней до сдачи допинга заняться сексом, то у тебя будет ДНК мужская», – приводит слова главы РФС «Спорт-Экспресс».

  • Согласно отчету, полученному Виталием Мутко, 21 российский спортсмен нарушил антидопинговые правила.
  • Сергей Шубенков будет выступать под нейтральным флагом, пока не решится вопрос по отстранению российской Федерации легкой атлетики.

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