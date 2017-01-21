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Победа Шипулина над Фуркадом и будущее Месси. Анонс нового номера «Спорт-Экспресса»
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Главные новости субботы – в обзоре свежего номера газеты «Спорт-Экспресс».
Триумф Шипулина
Биатлонист привез 40 секунд Мартену Фуркаду и выиграл индивидуальную гонку в Антерсельве.
Интервью с Боккетти
Защитник «Спартака» поговорил с «СЭ» на великом и могучем языке, сравнил русских с итальянцами и заверил, что точно не уедет в Китай.
Будущее Месси
Аргентинец близок к продлению контракта, но уход из «Барселоны» по-прежнему не исключен.
Борьба за место в плей-офф КХЛ
5 команд уже гарантировано продолжат борьбу за Кубок Гагарина. «СЭ» анализирует шансы оставшихся претендентов.
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