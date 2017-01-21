Победа Шипулина над Фуркадом и будущее Месси. Анонс нового номера «Спорт-Экспресса»

Триумф Шипулина

Биатлонист привез 40 секунд Мартену Фуркаду и выиграл индивидуальную гонку в Антерсельве.

Интервью с Боккетти

Защитник «Спартака» поговорил с «СЭ» на великом и могучем языке, сравнил русских с итальянцами и заверил, что точно не уедет в Китай.

Будущее Месси

Аргентинец близок к продлению контракта, но уход из «Барселоны» по-прежнему не исключен.

Борьба за место в плей-офф КХЛ

5 команд уже гарантировано продолжат борьбу за Кубок Гагарина. «СЭ» анализирует шансы оставшихся претендентов.

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