Глава НОК Германии призвал к отстранению РФ от ОИ-2018 и ОИ-2020 за поддержку допинга

Президент Олимпийского комитета Германии Альфонс Хёрманн призвал к отстранению России от зимних Олимпийских игры-2018 в Пхенчхане и летней Олимпиады-2020 в Токио, если будет доказана причастность спортивного руководства РФ к массовой поддержке допинга.

По словам Хёрманна, отстранение России от ближайшей зимней и летней Олимпиады обеспечит четкий сигнал нулевой терпимости к поддержке допинга. Глава НОК Германии отметил, что если дальнейшее расследование подтвердит причастность ОКР к теме допинга, отстранение будет справедливым итогом.

«Если кто-то нарушает устав МОК в такой ясной форме, то они должны принять суровую форму наказания. Трудно представить, что ОКР не знал о массовой схеме поддержки допинга. Это, кажется, едва ли возможно в моем понимании спортивной организации в такой стране, как Россия», – сказал Хёрманн AP.

В декабре 2016 года независимая комиссия ВАДА, которую возглавляет Ричард Макларен, опубликовала вторую часть доклада по итогам расследования применения допинга в российском спорте. Согласно докладу комиссии, более тысячи спортсменов РФ были так или иначе вовлечены в систему манипуляций с допинг-пробами.

21 января IBU закрыл дела в отношении 22 биатлонистов из России, упомянутых в докладе Маклерана, за отсутствием доказательств.

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