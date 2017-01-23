Интервью с новым информатором ARD. Анонс нового номера «Спорт-Экспресса»

Интервью с новым информатором ARD

«СЭ» дозвонился до легкоатлета Андрея Дмитриева и узнал мотивы его действий.

Интервью с Денисом Глушаковым

Капитан «Спартака» рассказал о новичках красно-белых, оценил перспективы в борьбе за чемпионство и заявил, что не поедет играть в Китай.

Новый формат Еврокубков

Как реформы УЕФА, вступающие в силу с сезона-2018/19, скажутся на клубах РФПЛ.

Итоги этапа в Антерсельве

Мужская сборная России усилиями Антона Шипулина и эстафетной четверки взяла медали во всех трех гонках, а женщины снова без наград.

Серия «Вашингтона»

Команда Овечкина, Кузнецова и Орлова одержала победу в 12 матчах подряд и вышла в лидеры НХЛ.

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