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Рожицы Роджера Федерера, улыбка Криштиану Роналду и забавы Неймара

Рожицы Федерера, улыбка Роналду и забавы Неймара
Евгений Коростелев

9 ч. назад

Они фоткают, а вы смотрите.

Яна Егорян и строгий костюмчик

Федор Смолов и неаккуратный парень

Стивен Джеррард и новая работа

Андреас Иньеста и трогательный момент

Алексей Воевода и нереальное владение оружием

Александр Кержаков и самоирония

Неймар и каталонские забавы

Ализе Лим и необычный Федерер

Виталия Дьяченко и мужская компания

Леброн Джеймс и годный троллинг нового президента

Джон Терри и встреча с легендой

Уэйн Руни и поздравление с рекордом

Дарья Клишина и кормление лам

Геннадий Головки и мощное промо

Новак Джокович и очень странное фото

Артемий Панарин и канадский Розенбаум

Криштиану Роналду и белоснежная улыбка

Виктория Азаренко и встреча заката

Роджер Федерер и еще два неплохих певца

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