Eurosport
Рожицы Роджера Федерера, улыбка Криштиану Роналду и забавы Неймара
Они фоткают, а вы смотрите.
Яна Егорян и строгий костюмчик
Федор Смолов и неаккуратный парень
Стивен Джеррард и новая работа
Андреас Иньеста и трогательный момент
Алексей Воевода и нереальное владение оружием
Александр Кержаков и самоирония
Неймар и каталонские забавы
Ализе Лим и необычный Федерер
Виталия Дьяченко и мужская компания
Леброн Джеймс и годный троллинг нового президента
Джон Терри и встреча с легендой
Уэйн Руни и поздравление с рекордом
Дарья Клишина и кормление лам
Геннадий Головки и мощное промо
Новак Джокович и очень странное фото
Артемий Панарин и канадский Розенбаум
Криштиану Роналду и белоснежная улыбка
Виктория Азаренко и встреча заката
Роджер Федерер и еще два неплохих певца
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте