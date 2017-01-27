«После тренировки я лежал в луже пота 25 минут». Почему мюзиклы – адский спорт

Много разных вещей называются спортом – покер, снукер, шахматы. Люди почти не шевелятся, часто страдают от лишнего веса и нередко находят себя в обнимку с унитазом после вечеринок. Но это все равно спорт: легендарный филолог Сергей Ожегов писал, что физические упражнения не обязательны для того, чтобы быть спортсменом – достаточно чем-то сильно увлекаться. Мюзиклы сочетают в себе оба параметра: актеры пашут больше, чем Роналду 10 лет назад, и увлекаются делом не меньше, чем Гвардиола полуфлангами.

Минимум треть любого большого бродвейского мюзикла – хореография. А танцы сами по себе спорт. Нельзя попасть в труппу, если последний раз ты танцевал по-пионерски под диджея Дождика в лагере. Для начинающего актера важна хореографическая подготовка: нужно не только вальсировать и вставать в третью позицию – новичок должен знать всю танцевальную базу, не говоря о излишках. Поэтому большинство профессиональных актеров мюзиклов занимаются танцами с детства – как и футболистам, им нужны тренировки. Спортивная составляющая делится на два вида: чистая хореография и фитнес, чтобы протанцевать пять-шесть номеров с улыбкой, а не одышкой.

Рамин Кармилу, играющий ведущие партии в топ-мюзиклах («Отверженные», «Бульвар Сансет», «Призрак оперы»), ходит в качалку восемь раз в неделю. Он готовился к роли Вальжана в «Отверженных» шесть месяцев, чтобы физически исполнять номера. Жена Кармилу – фитнес-инструктор – составляла программы питания и гоняла мужа до крови из ушей. «В конце первой тренировки я лежал в луже пота 25 минут. Она буквально оттащила меня в душ – я не мог идти», – рассказывает Рамин.

Актриса Кэти Уэббер, играющая в «Медовом месяце в Лас-Вегасе», поддерживает форму прямо во время репетиций и постановок. Для этого Кэти использует паузы на переодевание и сцены без ее участия. «У меня есть гиря в гримерке. Если у меня свободны10-15 минут, то я делаю приседания или отжимаюсь». Уэббер ходит в зал три-четыре раза в неделю, хотя не любит качалки – актриса предпочитает воркаут за кулисами.

Актеры делят со спортсменами одних физиотерапевтов. Крис Корнер из Neurosport Physical Therapy работает с труппой мюзикла «Хедвиг и злосчастный дюйм» – спец назначает театралам те же восстановительные программы, что и баскетболистам. «Большую часть времени, особенно в первую встречу с новым клиентом, мы убеждаем актеров, что они профессиональные атлеты. Особенно вот этих топовых мастеров танцев и разных движений, которые обязаны поддерживать тела как следует», – говорит Корнер.

Танцы часто совмещаются с поднятием тяжестей или чем похуже: мюзикл «Звездный эксперсс» поставлен на роликах, а некоторые женские роли исполняют мужчины, которые танцуют и прыгают на шпильках. Поэтому и набор травм у артистов музыкальных театров и атлетов примерно схожий: надрывы задней поверхности бедра, порванные кресты, выбитые пальцы, переломы.

У актеров есть тренеры, и каждый амбициозный танцовщик постоянно учится у хореографов и платит за это немало – запредельная конкуренция в бизнесе не дает размякнуть. При этом многие преподают сами: если ты начинающий артист, то на жизнь зарабатываешь не постановками, а репетиторством – от танцев до пилатеса и английского языка. При этом занятия театралов нередко идут вместе с людьми с улицы, также заплатившими за урок: например, рядом с Михаилом Барышниковым на занятии кое-как стояла бабушка-колясочница, платившая те же 12 долларов, что и артист.

Репетиции мюзикла занимают не менее пяти недель – это по формальным правилам профсоюза. В реальности тратятся порядка 10 недель: сначала ставятся танцы, а сюжет как самое легкое остается напоследок.

Режиссер Януш Юзефович так и говорит, что мюзикл не отличается от спорта: «Был 1999 год, никто и не догадывался, что такое мюзикл. Думали: вот, выходят на сцену какие-то народные коллективы, поют – и все. Я набрал людей, работал, тренировал, объяснял, что мюзикл – это самый сложный вид искусства, похожий на спорт. Это что-то пограничное с театром. Нужно быть в хорошей форме, постоянно двигаться. Я несколько раз видел пьяных актеров в обычном театре. А в мюзикле такого быть не может. Пьяный или больной человек в мюзикле не сыграет», – считает Юзефович.

Можно быть баобабом, который на сеансе «Ла-Ла Ленда» не поймет ни одной отсылки и пасхалки и задаст вопрос: «А почему все вышли из машин и начали петь?». Окей, не все интересуются историей кино или хотя бы гуглят о фильме перед походом в театр. Можно обзывать мюзиклы западной ерундой (хотя «Волга-Волга» – тоже мюзикл). Но если музыкальный театр для кого-то не имеет ценности с культурной точки зрения, то подумайте вот о чем: если вы яростно смотрите видео тренировок «Реала» с потными мужиками, почему бы не удивиться мюзиклу как спорту – там хотя бы женщины есть.

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