Eurosport
Интервью с Дзюбой и финалы Australian Open. Анонс нового номера «Спорт-Экспресса»
Партнерский материал
Главные новости субботы – в обзоре свежего номера газеты «Спорт-Экспресс».
Интервью с Артемом Дзюбой
Нападающий «Зенита» – о шутке про переезд в Поднебесную и перспективах сборной Китая.
Интервью с Александром Селиховым
Новичок «Спартака» – о себе, об интересе со стороны других клубов и о впечатлениях о Массимо Каррере.
Феномен «Хоффенхайма»
«СЭ» раскрывает секреты единственной команды в пятерке сильнейших чемпионатов, идущей без поражения.
Финалы Australian Open
Превью решающих матчей одиночных разрядов, в которых болельщиков ждут классические противостояния.
Золотые метали сборной России в парном катании
Евгения Тарасова и Владимир Морозов впервые стали чемпионами Европы, в то время как Максим Ковтун занимает второе место перед произвольной программой.
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