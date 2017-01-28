Интервью с Дзюбой и финалы Australian Open. Анонс нового номера «Спорт-Экспресса»

Интервью с Артемом Дзюбой

Нападающий «Зенита» – о шутке про переезд в Поднебесную и перспективах сборной Китая.

Интервью с Александром Селиховым

Новичок «Спартака» – о себе, об интересе со стороны других клубов и о впечатлениях о Массимо Каррере.

Феномен «Хоффенхайма»

«СЭ» раскрывает секреты единственной команды в пятерке сильнейших чемпионатов, идущей без поражения.

Финалы Australian Open

Превью решающих матчей одиночных разрядов, в которых болельщиков ждут классические противостояния.

Золотые метали сборной России в парном катании

Евгения Тарасова и Владимир Морозов впервые стали чемпионами Европы, в то время как Максим Ковтун занимает второе место перед произвольной программой.

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