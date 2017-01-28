Eurosport

Интервью с Дзюбой и финалы Australian Open. Анонс нового номера «Спорт-Экспресса»

Интервью с Дзюбой и финалы Australian Open. Анонс нового номера «Спорт-Экспресса»
Спорт-Экспресс

1 час назад

Главные новости субботы – в обзоре свежего номера газеты «Спорт-Экспресс».

Интервью с Артемом Дзюбой

Нападающий «Зенита» – о шутке про переезд в Поднебесную и перспективах сборной Китая.

Интервью с Александром Селиховым

Новичок «Спартака» – о себе, об интересе со стороны других клубов и о впечатлениях о Массимо Каррере.

Феномен «Хоффенхайма»

«СЭ» раскрывает секреты единственной команды в пятерке сильнейших чемпионатов, идущей без поражения.

Финалы Australian Open

Превью решающих матчей одиночных разрядов, в которых болельщиков ждут классические противостояния.

Золотые метали сборной России в парном катании

Евгения Тарасова и Владимир Морозов впервые стали чемпионами Европы, в то время как Максим Ковтун занимает второе место перед произвольной программой.

«СЭ»

Полный выпуск на сайте «СЭ»

Больше новостей о спорте в телеграме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - «Эдмонтон» разгромил «Сан-Хосе» и прервал победную серию «Шаркс»

02:40
Популярные видео
То или это. Янсруд выбирает между Месси и Роналду
 499 просмотров15 ч
Жесточайшее падение, после которого вы не встанете, а лыжник встал
6 301 просмотров8 ч
А еще вам может понравиться
1
«После тренировки я лежал в луже пота 25 минут». Почему мюзиклы – адский спорт
2
Что будет с Татьяной Лебедевой. Анонс нового номера «Спорт-Экспресса»
3
Хакер выложил в сеть интимные фотографии Хоуп Соло и Маккайлы Марони
4
Интервью с Куинси Промесом. Анонс нового номера «Спорт-Экспресса»
5
Как смотреть телеканалы Eurosport
6
Хакеры обвинили ВАДА в выдаче разрешений на допинг сестрам Уильямс и Симоне Байлс
7
Терапевтические исключения в 2015 году получили 58 норвежских спортсменов
8
Интервью с Дзюбой и финалы Australian Open. Анонс нового номера «Спорт-Экспресса»
1 час назад
Интервью с Дзюбой и финалы Australian Open. Анонс нового номера «Спорт-Экспресса»
9 ч. назад
«После тренировки я лежал в луже пота 25 минут». Почему мюзиклы – адский спорт
Вчера в 00:11
Интервью с Куинси Промесом. Анонс нового номера «Спорт-Экспресса»
26/01/2017 в 01:37
Что будет с Татьяной Лебедевой. Анонс нового номера «Спорт-Экспресса»
25/01/2017 в 02:55
Тексты со сборов. Анонс нового номера «Спорт-Экспресса»
24/01/2017 в 00:32
«Рад возвращению в «Спартак». Анонс нового номера «Спорт-Экспресса»
23/01/2017 в 09:46
Рожицы Роджера Федерера, улыбка Криштиану Роналду и забавы Неймара
23/01/2017 в 00:47
Интервью с новым информатором ARD. Анонс нового номера «Спорт-Экспресса»