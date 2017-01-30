Eurosport
Оланаре в ЦСКА, итоги ЧЕ по фигурному катанию и биатлону. Анонс нового номера «Спорт-Экспресса»
Партнерский материал
Главные новости понедельника – в обзоре свежего номера газеты «Спорт-Экспресс».
Трансфер Оланаре в ЦСКА
Действующий чемпион России подписал полноценный контракт с 22-летним нигерийцем, который уже выступал за ЦСКА на правах аренды в первой половине 2016 года.
Сборы «Спартака» в Абу-Даби
Игорь Рабинер делится впечатлениями и оценивает первый контрольный матч лидера чемпионата России против молодежного состава «Жилины».
Лига наций УЕФА
Все о новом международном турнире и системе отбора на Евро-2020, который пройдет в 13 городах по всему континенту.
Итоги чемпионата Европы по фигурному катанию
Новый триумф 17-летней Медведевой, медали Погорилой, Ковтуна, Коляды, Бобровой и Соловьева.
Итоги чемпионата Европы по биатлону
Сборная России завоевала на чемпионате Европы в Польше 6 золотых медалей из 8 возможных и завершила турнира победами в сингл-миксте и эстафете.
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