Оланаре в ЦСКА, итоги ЧЕ по фигурному катанию и биатлону. Анонс нового номера «Спорт-Экспресса»

Трансфер Оланаре в ЦСКА

Действующий чемпион России подписал полноценный контракт с 22-летним нигерийцем, который уже выступал за ЦСКА на правах аренды в первой половине 2016 года.

Сборы «Спартака» в Абу-Даби

Игорь Рабинер делится впечатлениями и оценивает первый контрольный матч лидера чемпионата России против молодежного состава «Жилины».

Лига наций УЕФА

Все о новом международном турнире и системе отбора на Евро-2020, который пройдет в 13 городах по всему континенту.

Итоги чемпионата Европы по фигурному катанию

Новый триумф 17-летней Медведевой, медали Погорилой, Ковтуна, Коляды, Бобровой и Соловьева.

Итоги чемпионата Европы по биатлону

Сборная России завоевала на чемпионате Европы в Польше 6 золотых медалей из 8 возможных и завершила турнира победами в сингл-миксте и эстафете.

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