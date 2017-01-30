Eurosport

Оланаре в ЦСКА, итоги ЧЕ по фигурному катанию и биатлону. Анонс нового номера «Спорт-Экспресса»

Оланаре в ЦСКА, итоги ЧЕ по фигурному катанию и биатлону. Анонс нового номера «Спорт-Экспресса»
Спорт-Экспресс

59 мин. назад

Главные новости понедельника – в обзоре свежего номера газеты «Спорт-Экспресс».

Трансфер Оланаре в ЦСКА

Действующий чемпион России подписал полноценный контракт с 22-летним нигерийцем, который уже выступал за ЦСКА на правах аренды в первой половине 2016 года.

Сборы «Спартака» в Абу-Даби

Игорь Рабинер делится впечатлениями и оценивает первый контрольный матч лидера чемпионата России против молодежного состава «Жилины».

Лига наций УЕФА

Все о новом международном турнире и системе отбора на Евро-2020, который пройдет в 13 городах по всему континенту.

Итоги чемпионата Европы по фигурному катанию

Новый триумф 17-летней Медведевой, медали Погорилой, Ковтуна, Коляды, Бобровой и Соловьева.

Итоги чемпионата Европы по биатлону

Сборная России завоевала на чемпионате Европы в Польше 6 золотых медалей из 8 возможных и завершила турнира победами в сингл-миксте и эстафете.

«СЭ»

Полный выпуск на сайте «СЭ»

Больше новостей о спорте в телеграме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Удары Федерера, Надаля и Монфиса и другие топ-моменты первого мэйджора 2017 года

02:39
Популярные видео
Красивейший 3-минутный видеорассказ о том, как Роджер все-таки сделал Надаля в финале Aus Open
33 971 просмотров10 ч
Неповторимая реакция Федерера после победы на ТБШ спустя 5 лет
31 764 просмотров10 ч
А еще вам может понравиться
1
Хакер выложил в сеть интимные фотографии Хоуп Соло и Маккайлы Марони
2
Как смотреть телеканалы Eurosport
3
«После тренировки я лежал в луже пота 25 минут». Почему мюзиклы – адский спорт
4
Пять лучших речей в истории спорта
5
Покажи мне дэб. Зачем Погба, Азаренко и другие титаны спорта делают вид, что сморкаются
6
Eurosport Player!
7
Оланаре в ЦСКА, итоги ЧЕ по фигурному катанию и биатлону. Анонс нового номера «Спорт-Экспресса»
8
В Словакии прошли соревнования по скоростному рытью могил
56 мин. назад
Оланаре в ЦСКА, итоги ЧЕ по фигурному катанию и биатлону. Анонс нового номера «Спорт-Экспресса»
28/01/2017 в 00:38
Интервью с Дзюбой и финалы Australian Open. Анонс нового номера «Спорт-Экспресса»
27/01/2017 в 16:37
«После тренировки я лежал в луже пота 25 минут». Почему мюзиклы – адский спорт
27/01/2017 в 00:11
Интервью с Куинси Промесом. Анонс нового номера «Спорт-Экспресса»
26/01/2017 в 01:37
Что будет с Татьяной Лебедевой. Анонс нового номера «Спорт-Экспресса»
25/01/2017 в 02:55
Тексты со сборов. Анонс нового номера «Спорт-Экспресса»
24/01/2017 в 00:32
«Рад возвращению в «Спартак». Анонс нового номера «Спорт-Экспресса»
23/01/2017 в 09:46
Рожицы Роджера Федерера, улыбка Криштиану Роналду и забавы Неймара