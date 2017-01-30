Eurosport
Разговор с Роджером Федерером, Лео Месси с вином и Криштиану Роналду с призом
Фотокарточки, от которых хочется улыбаться.
Фелпс-младший и какой-то небритый мужик
Конор Макгрегор и понты
Сабина Алтынбекова и огонь Универсиады
Антон Шипулин и экскурсия с семьей
Неймар и отличная компания
Лео Месси и закос под Неймара
Роналдиньо и легендарный пас на «Парк де Пренс»
Усэйн Болт и забавный танец
Месут Озил и великий чемпион
Мария Шарапова и идеальный отдых
Томас Мюллер и поздравление с Новым годом
Александр Овечкин и властелин травы
Криштиану Роналду и новая награда
Светлана Кузнецова и признаки королевы
Стивен Джеррард и легенда врагов
Марсело и обмен лицами
Серена Уильямс и очень трогательное объятие
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