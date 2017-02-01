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Мартен Фуркад атакует Россию. Анонс нового номера «Спорт-Экспресса»

Фуркад атакует Россию. Анонс нового номера «Спорт-Экспресса»
Спорт-Экспресс

1 час назад

Главные новости среды – в обзоре свежего номера газеты «Спорт-Экспресс».

«Зачем сейчас вспоминать кульбит Оланаре»

Интервью с врачом ЦСКА Шагабутдином Керимовым.

Зидан – сильный игрок и тренер

Анализ жизни великого француза.

Травля Мартена Фуркада

Француз напал на Александра Логинова в соцсетях.

СЭ

«Нужно было возвращать массу качеств»

Интервью с Каролиной Костнер.

Полный выпуск на сайте «СЭ»

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