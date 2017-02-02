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ESSA подозревает 2 футбольных и 7 теннисных матчей России в договорном характере

ESSA подозревает 2 футбольных и 7 теннисных матчей России в договорном характере
Eurosport

1 час назад

Только Греция вызвала больше вопросов.

Европейской ассоциации спортивной безопасности (ESSA) подвела итоги 2016 года. Подозрения в договорном характере вызвали 130 матчей и абсолютным лидером оказался теннис (103). Футбол занял второе место (16).

Среди стран лидером оказалась Греция – 11 странных матчей (5 футбольных, 4 баскетбольных и 2 теннисных). Следом идет Россия – 9 потенциальных договорняков (7 теннисных и 2 футбольных). Третье место делят Испания и Италия (по 7).

ESSA занимает мониторингом странных матчей и допинговых ставок с 2005 года.

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Источник: официальный сайт ESSA

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