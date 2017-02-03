Интервью с Карпиным и дело Поветкина. Анонс нового номера «Спорт-Экспресса»

Интервью с Валерием Карпиным

Экс-тренер «Спартака» стал гостем рубрики «Разговор по пятницам» и рассказал о штрафах в московском клубе.

Первый день Ивановича в «Зените»

О том, как встречали серба в новой команде с новым капитаном Артемом Дзюбой.

Дело Поветкина

Допинг-проба «Б» подтвердила наличие в организме русского боксера минимальных следов запрещенного препарата остарин.

Отставка Хичкока

Один из самых побеждающих тренеров в истории НХЛ завершил карьеру увольнением из «Сент-Луиса».

Интервью с президентом Федерации гандбола России

Сергей Шишкарев – об итогах чемпионата мира-2017 и возможности приглашения Евгения Трефилова в мужскую команду.

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