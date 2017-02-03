Eurosport
Интервью с Карпиным и дело Поветкина. Анонс нового номера «Спорт-Экспресса»
Партнерский материал
Главные новости пятницы – в обзоре свежего номера газеты «Спорт-Экспресс».
Интервью с Валерием Карпиным
Экс-тренер «Спартака» стал гостем рубрики «Разговор по пятницам» и рассказал о штрафах в московском клубе.
Первый день Ивановича в «Зените»
О том, как встречали серба в новой команде с новым капитаном Артемом Дзюбой.
Дело Поветкина
Допинг-проба «Б» подтвердила наличие в организме русского боксера минимальных следов запрещенного препарата остарин.
Отставка Хичкока
Один из самых побеждающих тренеров в истории НХЛ завершил карьеру увольнением из «Сент-Луиса».
Интервью с президентом Федерации гандбола России
Сергей Шишкарев – об итогах чемпионата мира-2017 и возможности приглашения Евгения Трефилова в мужскую команду.
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