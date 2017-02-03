AFP
Forbes: форвард «Реала» Криштиану Роналду – самый богатый спортсмен 2016-го, Лионель Месси – второй
Флойд Мэйуэзер только 16-й.
Нападающий заработал за год 88 миллионов долларов, из которых 56 миллионов – зарплата и 32 – дополнительные доходы. Лионель Месси уступил сопернику 6,6 миллиона долларов, сообщает Forbes.
Первая пятерка самых богатых спортсменов 2016 года:
1. Криштиану Роналду (футбол) – 88 миллионов долларов.
2. Лионель Месси (футбол) – 81,4 миллиона долларов.
3. Леброн Джеймс (баскетбол) – 77,2 миллиона долларов.
4. Роджер Федерер (теннис) – 67,8 миллиона долларов.
5. Кевин Дюрэнт (баскетбол) – 56,2 миллиона долларов.
- В число ста спортсменов с самой большой прибылью за 2016 год попали следующие футболисты: Неймар (37,5 млн), Златан Ибрагимович (37,4), Гарет Бэйл (35,9), Серхио Агуэро (24,3), Бастиан Швайнштайгер (22,4), Хамес Родригес (22,1), Анхель ди Мария (22,1), Эден Азар (22).
- В сотню пробились две спортсменки: Серена Уильямс (28,9 млн, 40-е место) и Мария Шарапова (21,9 млн, 88-е место).
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