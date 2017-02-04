Интервью с Романцевым и туринабол в легкой атлетике. Анонс нового номера «Спорт-Экспресса»

Интервью с Романцевым

Самый титулованный тренер в истории чемпионатов России пожелал удачи Артему Дзюбе в роли капитана «Зенита».

Неудачный старт Ивановича

«Зенит» всухую проиграл «Спарте» в дебютном матче экс-защитника «Локомотива» и «Челси».

Интервью с Яровинским

Спортивный директор ЦСКА – об уходе Ласина Траоре, приобретении Аарона Оланаре и перспективах Марио Фернандеса.

НХЛ и Олимпиада-2018

Сильнейшая хоккейная лига не горит желанием отпускать игроков в Пхенчанг, но надежда еще теплится благодаря владельцу «Вашингтона» Теду Леонсису.

Туринабол в легкой атлетике

«СЭ» разбирается, почему именно на этом препарате массово попадаются атлеты из России.

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