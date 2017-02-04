Eurosport

Интервью с Романцевым и туринабол в легкой атлетике. Анонс нового номера «Спорт-Экспресса»

Интервью с Романцевым и туринабол в легкой атлетике. Анонс нового номера «Спорт-Экспресса»
Спорт-Экспресс

58 мин. назад

Главные новости субботы – в обзоре свежего номера газеты «Спорт-Экспресс».

Интервью с Романцевым

Самый титулованный тренер в истории чемпионатов России пожелал удачи Артему Дзюбе в роли капитана «Зенита».

Неудачный старт Ивановича

«Зенит» всухую проиграл «Спарте» в дебютном матче экс-защитника «Локомотива» и «Челси».

Интервью с Яровинским

Спортивный директор ЦСКА – об уходе Ласина Траоре, приобретении Аарона Оланаре и перспективах Марио Фернандеса.

НХЛ и Олимпиада-2018

Сильнейшая хоккейная лига не горит желанием отпускать игроков в Пхенчанг, но надежда еще теплится благодаря владельцу «Вашингтона» Теду Леонсису.

Туринабол в легкой атлетике

«СЭ» разбирается, почему именно на этом препарате массово попадаются атлеты из России.

«СЭ»

Полный выпуск на сайте «СЭ»

Больше новостей о спорте в телеграме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Лютый финиш на «Вуэльте Валенсии», где победитель стал понятен только с вертолета

02:01
Популярные видео
Первый за 9 игр и победный гол Панарина с передачи Анисимова и другой жир матча «Аризона» – «Чикаго»
1 066 просмотров16 ч
«Торонто» забил первым и лишь разозлил «Сент-Луис» Тарасенко
1 014 просмотров15 ч
А еще вам может понравиться