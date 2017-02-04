Eurosport
Интервью с Романцевым и туринабол в легкой атлетике. Анонс нового номера «Спорт-Экспресса»
Партнерский материал
Главные новости субботы – в обзоре свежего номера газеты «Спорт-Экспресс».
Интервью с Романцевым
Самый титулованный тренер в истории чемпионатов России пожелал удачи Артему Дзюбе в роли капитана «Зенита».
Неудачный старт Ивановича
«Зенит» всухую проиграл «Спарте» в дебютном матче экс-защитника «Локомотива» и «Челси».
Интервью с Яровинским
Спортивный директор ЦСКА – об уходе Ласина Траоре, приобретении Аарона Оланаре и перспективах Марио Фернандеса.
НХЛ и Олимпиада-2018
Сильнейшая хоккейная лига не горит желанием отпускать игроков в Пхенчанг, но надежда еще теплится благодаря владельцу «Вашингтона» Теду Леонсису.
Туринабол в легкой атлетике
«СЭ» разбирается, почему именно на этом препарате массово попадаются атлеты из России.
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