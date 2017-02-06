Eurosport
Мечты Оланаре и поражение России в Кубке Дэвиса. Анонс нового номера «Спорт-Экспресса»
Партнерский материал
Главные новости понедельника – в обзоре свежего номера газеты «Спорт-Экспресс».
Интервью с Луческу
Главный тренер «Зенита» объяснил причины передачи капитанской повязки Артему Дзюбе.
Интервью с Оланаре
Новичок ЦСКА – об обстоятельствах возвращения в армейский клуб, нежелании играть в Китае и мечте играть за «Челси».
500-й матч Лама за «Баварию»
«СЭ» собрали интересные факты о карьере и жизни немецкого юбиляра.
Нерусский «Детройт»
После ухода Алексея Марченко в составе «Ред Уингс» впервые с 1990 года не осталось хоккеистов из России.
Поражение России в Кубке Дэвиса
Команда Шамиля Тарпищева уступила Сербии 1-4 и не закрепилась в Мировой лиге.
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