Мечты Оланаре и поражение России в Кубке Дэвиса. Анонс нового номера «Спорт-Экспресса»

Интервью с Луческу

Главный тренер «Зенита» объяснил причины передачи капитанской повязки Артему Дзюбе.

Интервью с Оланаре

Новичок ЦСКА – об обстоятельствах возвращения в армейский клуб, нежелании играть в Китае и мечте играть за «Челси».

500-й матч Лама за «Баварию»

«СЭ» собрали интересные факты о карьере и жизни немецкого юбиляра.

Нерусский «Детройт»

После ухода Алексея Марченко в составе «Ред Уингс» впервые с 1990 года не осталось хоккеистов из России.

Поражение России в Кубке Дэвиса

Команда Шамиля Тарпищева уступила Сербии 1-4 и не закрепилась в Мировой лиге.

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