Eurosport
День рождения Криштиану Роналду, Мария Шарапова в Москве и дорогие игры Майкла Фелпса
Смотри, как они умеют.
Александр Кержаков и Примадонна
Серена Уильямс и встреча с мамой
Педро и преданный фанат
Дани Алвес и новая песня
Яна Егорян и удачный вечер
Ник Кирьос и ужасное рукопожатие
Артем Дзюба и капитанский знак
Андре Виллаш-Боаш и ужин тараканами
Виталия Дьяченко и поход на дерби
Светлана Кузнецова и любимчик
Криштиану Роналду и сладкий подарок
Мария Шарапова и Москва
Рафа Надаль и неожиданное появление
Майкл Фелпс и дорогие игры
Доротея Вирер и ненужная ей вещь
Тарьей Бё и безудержное веселье
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