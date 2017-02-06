Эпичное фото гиганта Шакила О’Нила и Симоны Байлс, недотягивающей до полутора метров

Состоявшийся 5 февраля Супербоул по традиции привлек внимание многих звезд спорта.

На игру в Хьюстон приехали четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Симона Байлс и легенда НБА Шакил О’Нил. Результатом встречи стало эпичнейшее фото, выложенное Симоной в твиттере.

Такие совместные фотографии пользовались большой популярностью среди гимнасток во время Игр-2016.

Рост О’Нила – 2,16 метра.

Рост Байлс – 1,42 метра.

Шакил – четырехкратный чемпион НБА, олимпийский чемпион-1996, участник 15 Матчей всех звезд.

Байлс завоевала 4 золотые медали на Играх-2016 в Рио. На ее счету 10 побед на чемпионатах мира.

Победу в Супербоуле-2017 одержали «Нью-Ингленд Пэтриотс».

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