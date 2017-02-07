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Интервью с Ивановичем и Шишкиным. Анонс нового номера «Спорт-Экспресса»

Интервью с Ивановичем и Шишкиным. Анонс нового номера «Спорт-Экспресса»
Спорт-Экспресс

1 час назад

Главные новости вторника – в обзоре свежего номера газеты «Спорт-Экспресс».

Интервью с Ивановичем

Сербский защитник рассказал о переходе в «Зенит», укусе Суареса и жизни в Англии.

Интервью с Шишкиным

Новичок «быков» – о переезде в Краснодар, сборной на Евро и бывших партнерах по «Локомотиву».

Сборная Камеруна на Кубке Конфедераций

Рассказ о команде, которая последней квалифицировалась на турнир.

Интервью с Антюх

Первое интервью олимпийской чемпионки-2012 после официального завершения карьеры.

Рекорды Мозякина

Цифры карьеры одного из лучших хоккеистов России.

СЭ

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