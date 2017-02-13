Примирение Фуркада с Шипулиным и серебро Домрачевой. Анонс нового номера «Спорт-Экспресса»

Примирение Фуркада и Шипулина

Окончание скандала, затмившего все гонки чемпионата мира в Хохфильцене.

Открытие «Крестовского»

Главный долгострой Вселенной принял первых посетителей.

Победа России на Евротуре

Итоги шведского этапа, на котором громко заявил о себе 19-летний Кирилл Капризов.

Кубок Федерации

Сборная России обыграла команду Китайского Тайбэя и поборется за выход в Мировую группу в плей-офф.

Серебро Домрачевой

Королева биатлона окончательно вернулась, заняв второе место в женском пасьюте.

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