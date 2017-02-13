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Примирение Фуркада с Шипулиным и серебро Домрачевой. Анонс нового номера «Спорт-Экспресса»
Партнерский материал
Главные новости понедельника – в обзоре свежего номера газеты «Спорт-Экспресс».
Примирение Фуркада и Шипулина
Окончание скандала, затмившего все гонки чемпионата мира в Хохфильцене.
Открытие «Крестовского»
Главный долгострой Вселенной принял первых посетителей.
Победа России на Евротуре
Итоги шведского этапа, на котором громко заявил о себе 19-летний Кирилл Капризов.
Кубок Федерации
Сборная России обыграла команду Китайского Тайбэя и поборется за выход в Мировую группу в плей-офф.
Серебро Домрачевой
Королева биатлона окончательно вернулась, заняв второе место в женском пасьюте.
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