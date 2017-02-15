Болт стал спортсменом года по версии Laureus, опередив Леброна, Роналду, Карри и Маррея

Болт стал обладателем премии в четвертый раз. На награду «Спортсмен года» претендовали Леброн Джеймс, Криштиану Роналду, Стефен Карри, Мо Фара и Энди Маррей. Спортсменкой года признана американская гимнастка Симона Байлc, на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро ставшая четырехкратной чемпионкой.

В номинации «Возвращение года» победил американский пловец Майкл Фелпс, на Играх-2016 завоевавший пять золотых и одну серебряную медаль и побивший рекорд по количеству выигранных золотых медалей на Олимпиадах (23). Победителем в номинации «Прорыв года» стал немецкий автогонщик Нико Росберг, который впервые взял титул чемпиона мира в классе машин «Формула-1» и объявил о завершении карьеры.

В номинации «Душа спорта» победил «Лестер». В сезоне-2014/15 «лисы» боролись за выживание, а в сезоне-2015/16 впервые в истории выиграли АПЛ. Командой года признан бейсбольный клуб «Чикаго Кабс», который в 2016 году впервые за 108 лет стал победителем MLB.

Ранее Болт получал эту награду в 2009, 2010 и 2013 годы.

На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро Усэйн завоевал 3 золотых медали.

Премия Laueus была учреждена в 1999 году международными фондами при участии нескольких генеральных партнеров – известных в мире бизнеса компаний.

Из российских спортсменов Laueus в главных номинациях выигрывала Елена Исинбаева (в 2007-м и 2009-м).

Премию в категории «Прорыв года» получал Марат Сафин (в 2001 году).

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