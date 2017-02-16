Eurosport

Кейт Аптон в третий раз появилась на обложке Sports Illustrated

Кейт Аптон в третий раз появилась на обложке Sports Illustrated
Eurosport

5 мин. назад

Любимая модель знаменитого журнала.

Спецвыпуск журнала Sports Illustrated Swimsuit вышел 15 февраля. Специально для Аптон были выпущены сразу три варианта обложки.

  • Кейт с детства занималась конным спортом и трижды побеждала на «APHA Reserve World Championship» среди наездников 13-14 лет. Аптон участвовала в соревнованиях до 2009 года.

Читайте лучшие тексты сайта прямо в телеграме на вашем гаджете

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Австрийка Труппе завалилась на самом финише в гигантском слаломе

00:49
Популярные видео
Победная шайба и крутая защита Барбашева, прописавшие «Детройту» сухое поражение
 550 просмотров6 ч
«Коламбус» сначала забил 4 гола и только потом разрешил «Торонто» пробить Корписало
 354 просмотров6 ч
А еще вам может понравиться