Eurosport
Кейт Аптон в третий раз появилась на обложке Sports Illustrated
Любимая модель знаменитого журнала.
Спецвыпуск журнала Sports Illustrated Swimsuit вышел 15 февраля. Специально для Аптон были выпущены сразу три варианта обложки.
- Кейт с детства занималась конным спортом и трижды побеждала на «APHA Reserve World Championship» среди наездников 13-14 лет. Аптон участвовала в соревнованиях до 2009 года.
Читайте лучшие тексты сайта прямо в телеграме на вашем гаджете
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте