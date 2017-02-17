Eurosport
«Из чего же сделаны девчонки». Сотникова и Янькова – в мотивирующей рекламе Nike
Производитель спортивной атрибутики просил вызов гендерным стереотипам.
Nike выпустил специальный ролик в рамках рекламной кампании «Сделана из…», направленной против гендерных стереотипов о роли женщин в спорте.
В съемках приняли участие олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова, Анастасия Янькова (ММА), Ксения Лазарева (футбол), Кристина Сивкова (легкая атлетика) и другие.
- В ролике звучит известная песня «Из чего сделаны наши девчонки». В конце дается ответ: «Ты сделана из того, что ты делаешь».
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