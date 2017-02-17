«Из чего же сделаны девчонки». Сотникова и Янькова – в мотивирующей рекламе Nike

Nike выпустил специальный ролик в рамках рекламной кампании «Сделана из…», направленной против гендерных стереотипов о роли женщин в спорте.

В съемках приняли участие олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова, Анастасия Янькова (ММА), Ксения Лазарева (футбол), Кристина Сивкова (легкая атлетика) и другие.

В ролике звучит известная песня «Из чего сделаны наши девчонки». В конце дается ответ: «Ты сделана из того, что ты делаешь».

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